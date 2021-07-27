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Агропром и пищевая промышленность

Сельхозпредприятия Краснодарского края собрали рекордный урожай зерна

 © sun9-17.userapi.com

В Краснодарском крае завершена уборка озимых зерновых колосовых и зернобобовых культур, валовый сбор зерна составил 12,4 млн т.

До этого максимальным считался урожай 2019 года, когда было намолочено чуть больше 11 миллионов тонн.

Уборку озимых вели на площади 1,9 млн гектаров. Средняя урожайность зерновых колосовых и зернобобовых в этом году составила 60,1 ц/га, что на 11,7 ц/га больше показателя 2020 года. Пшеницы в Краснодарском крае собрано 10,5 млн т, 90% пшеницы является продовольственной, уточнили в пресс-службе администрации региона.

В этом году аграриев порадовал и озимый ячмень: урожай этой культуры составил порядка 1,1 миллиона тонн, что является рекордом последних 10 лет.
Источник: https://www.zol.ru/n/33db6

сельское хозяйство, Краснодарский край, урожай 2021
  • александр столярчук александр столярчук
    28.07.2100:33:54

    Так и думал. Скорее всего этот год снова будет рекордным для с/х. А урожай зерновых возможно перешагнет за 140 млн т. Пора уже нам диктовать миру цены на с/х продукцию, чтобы загнулись фермеры сша, Канады, Европы и Австралии.

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