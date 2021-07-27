Сельхозпредприятия Краснодарского края собрали рекордный урожай зерна
В Краснодарском крае завершена уборка озимых зерновых колосовых и зернобобовых культур, валовый сбор зерна составил 12,4 млн т.
До этого максимальным считался урожай 2019 года, когда было намолочено чуть больше 11 миллионов тонн.
Уборку озимых вели на площади 1,9 млн гектаров. Средняя урожайность зерновых колосовых и зернобобовых в этом году составила 60,1 ц/га, что на 11,7 ц/га больше показателя 2020 года. Пшеницы в Краснодарском крае собрано 10,5 млн т, 90% пшеницы является продовольственной, уточнили в пресс-службе администрации региона.
В этом году аграриев порадовал и озимый ячмень: урожай этой культуры составил порядка 1,1 миллиона тонн, что является рекордом последних 10 лет.
Источник: https://www.zol.ru/n/33db6
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28.07.2100:33:54