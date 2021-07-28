В Челябинской области открылся новый комплекс по переработке зерна

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Во вторник, 27 июля, в Увельском районе Челябинской области состоялось торжественное открытие производственно-логистического комплекса ООО «Ресурс», выпускающего продукцию под маркой компании «Увелка». Благодаря этому, мощность предприятия выросла почти вдвое.

Новый производственно-логистический комплекс компании «Ресурс» построен в расчёте на увеличение объёма экспорта. Предприятие, которое выпускает фасованные крупы с 1992 года, сейчас активно осваивает рынок сбыта своей продукции в Китае.

Целью проекта является увеличение объемов производства и переработки зерна, повышение эффективности процессов приемки, переработки, хранения и отгрузки готовой продукции. Запуск проекта позволит увеличить производственные мощности по переработке зерна овса и производству овсяных хлопьев в 2,7 раза, объем экспорта в течение пяти лет до 45 млн долларов. По информации ООО «Ресурс», после ввода в эксплуатацию данного объекта планируемые налоговые отчисления (федеральный и территориальный уровни) в бюджет с 2019 года по 2025 год составят 4,58 млрд руб.

В рамках реализации инвестпроекта на территории предприятия построены экспортно-ориентированный цех по переработке овса с высокотехнологичным оборудованием, автоматизированный высотный склад полного цикла и комплекс сооружений по хранению зерна.

Благодаря вводу комплекса, в эксплуатацию на предприятии открыто 80 новых высокопроизводительных рабочих мест с возможностью дальнейшего увеличения их численности. Справочно:ООО «Ресурс», предприятие ведущее деятельность под брендом «Увелка» — один из лидеров отрасли среди производителей круп. Продукция продается более чем в 96 тыс. торговых точек России, ассортимент компании состоит из восьмидесяти позиций.

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