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Видеоблог

Многоцелевой модуль «Наука» успешно пристыковался к МКС

 © cdn-st4.rtr-vesti.ru

©Видео с youtube.com

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» в четверг после 14 лет ожидания на Земле и восьми дней орбитального полета пристыковался к Международной космической станции (МКС), следует из трансляции стыковки, которую ведет «Роскосмос».

Согласно трансляции, «Наука» в автоматическом режиме причалила к стыковочному узлу другого российского модуля МКС — «Звезда».

МЛМ стал первым за 11 лет российским модулем, отправленным к МКС. Последним до сегодняшнего дня был малый исследовательский модуль «Рассвет», отправленный к станции в 2010-м.

Источник: https://turbo.ria.ru/20210729/nauka-1743474087.html

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МКС, Наука
  • Е.Юрий Е.Юрий
    29.07.2116:38:37

    Поздравляю всех нас с этим историческим событием и началом большой и плодотворной работы, которая, уверен, даст много новых знаний и технологий.   

    #1236783
    • Нет аватара termometrix
      29.07.2117:55:42

         

      Отредактировано: termometrix~18:08 29.07.21
      #1236788
      • Е.Юрий Е.Юрий
        29.07.2118:11:05

        Не знаю, я сперва поместил туда, но потом переместили в видеоблог. Я трансляцию смотрел — эпичное зрелище,начало чего-то нового, воодушевляющего.

        #1236790
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