Многоцелевой модуль «Наука» успешно пристыковался к МКС
©Видео с youtube.com
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» в четверг после 14 лет ожидания на Земле и восьми дней орбитального полета пристыковался к Международной космической станции (МКС), следует из трансляции стыковки, которую ведет «Роскосмос».
Согласно трансляции, «Наука» в автоматическом режиме причалила к стыковочному узлу другого российского модуля МКС — «Звезда».
МЛМ стал первым за 11 лет российским модулем, отправленным к МКС. Последним до сегодняшнего дня был малый исследовательский модуль «Рассвет», отправленный к станции в 2010-м.
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