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Экспорт

Россия увеличила экспорт продукции АПК в 2021 году на 16%

Экспорт сельскохозяйственной продукции из России с начала года по состоянию на 25 июля составил 16,379 миллиарда долларов, что на 16% выше показателя на аналогичную дату прошлого года, говорится в материалах Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ «Агроэкспорт») при Минсельхозе России.

В том числе экспорт зерна из России вырос на 15,1% — до 4,579 миллиарда долларов, рыбы и морепродуктов — на 4,7%, до 2,85 миллиарда. Поставки продукции масложировой отрасли увеличились на 38,4% — до 3,753 миллиарда долларов. Экспорт продукции пищевой и перерабатывающей промышленности возрос на 5% — до 2,186 миллиарда долларов, мясной и молочной продукции — на 25,1%, до 748 миллионов.

На первом месте среди покупателей российской сельхозпродукции — Евросоюз с долей 12,4%; страны ЕС нарастили импорт на 31,6%, до 2,035 миллиарда долларов. Китай, обычно ведущий импортер, оказался на втором месте, снизив закупки на 5,5% — до 2,001 миллиарда долларов. Доля Китая в общем объеме поставок продукции АПК из РФ составляет 12,2%.

Экспорт в Турцию вырос на 14,1% и на данный момент составляет 1,914 миллиарда долларов (доля в общем объеме — 11,7%). В топ-10 импортеров российской сельхозпродукции входят также Южная Корея, Казахстан, Египет, Белоруссия, Украина, Узбекистан и Норвегия.

По оценке «Агроэкспорта», поставки сельхозпродукции из России за рубеж в прошлом году составили 30,658 миллиарда долларов.
Источник: https://1prime.ru/Agriculture/20210728/834313112.html

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экспорт, сельское хозяйство
  • Корбен Далас Корбен Далас
    29.07.2120:38:45

    Очень круто! Одно из лучших направлений для приложения усилий в масштабах страны!

    #1236811
  • Нет аватара burovik
    29.07.2122:12:39

    такими темпами по итогам года экспорт продукции АПК может превысить 35 млрд дол

    #1236819
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