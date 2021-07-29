Россия увеличила экспорт продукции АПК в 2021 году на 16%

Экспорт сельскохозяйственной продукции из России с начала года по состоянию на 25 июля составил 16,379 миллиарда долларов, что на 16% выше показателя на аналогичную дату прошлого года, говорится в материалах Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ «Агроэкспорт») при Минсельхозе России.

В том числе экспорт зерна из России вырос на 15,1% — до 4,579 миллиарда долларов, рыбы и морепродуктов — на 4,7%, до 2,85 миллиарда. Поставки продукции масложировой отрасли увеличились на 38,4% — до 3,753 миллиарда долларов. Экспорт продукции пищевой и перерабатывающей промышленности возрос на 5% — до 2,186 миллиарда долларов, мясной и молочной продукции — на 25,1%, до 748 миллионов.

На первом месте среди покупателей российской сельхозпродукции — Евросоюз с долей 12,4%; страны ЕС нарастили импорт на 31,6%, до 2,035 миллиарда долларов. Китай, обычно ведущий импортер, оказался на втором месте, снизив закупки на 5,5% — до 2,001 миллиарда долларов. Доля Китая в общем объеме поставок продукции АПК из РФ составляет 12,2%.

Экспорт в Турцию вырос на 14,1% и на данный момент составляет 1,914 миллиарда долларов (доля в общем объеме — 11,7%). В топ-10 импортеров российской сельхозпродукции входят также Южная Корея, Казахстан, Египет, Белоруссия, Украина, Узбекистан и Норвегия.

По оценке «Агроэкспорта», поставки сельхозпродукции из России за рубеж в прошлом году составили 30,658 миллиарда долларов.