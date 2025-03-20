Россия в 2024 г. обновила рекорд по экспорту зерна

В 2024 г. Россия установила новый рекорд в экспорте зерна — не менее 71 млн т. В начале января оценку экспорта в 71,3 млн т сообщил «Русагротранс», а Россельхознадзор привёл показатель 73,1 млн т, позднее «Агроэкспорт» сообщил о 72 млн т.

Достижение 2023 г. составило от 66 до 69 млн т, а предыдущее равнялось 55 млн т 2018 г. Все эти показатели не включают в себя зернобобовые, учитываемые в урожае зерна: в 2018 г. их экспорт равнялся 1,36 млн т, а в 2023 и 2024 гг. — 3,5-4 млн т.

В мировом рейтинге экспортёров зерна Россия в 2024 г. сохранила за собой вторую строчку. Эту же позицию она занимала в 2017 и 2018 гг., а в целом с 2014 г. неизменно находится в ведущей пятёрке. В частности, в экспорте пшеницы Россия лидирует с большим отрывом, по ячменю в 2024 г. оценочно заняла 1-е место, по кукурузе — 5-е, по овсу и ржи — 4-е, по гречихе — 1-е, по просо — 3-4-е.

Также отметим, что Россия стала второй страной в мировой истории (после США), преодолевшей отметку 70 млн т экспорта зерна. Из остальных стран никто пока не превзошёл и 60 млн т: рекорд Бразилии составляет 59,8 млн т в 2023 г., Украины — 56,7 млн т в 2019 г., Аргентины — 54 млн т в 2021 г., Австралии — 41,4 млн т в 2023 г., Франции — 35,1 млн т в 2015 г., Канады — 33 млн т в 2023 г., Индии — 32,7 млн т в 2022 г.

Главными покупателями российского зерна в 2024 г. стали Египет (11,1 млн т), Турция (7,2 млн т), Иран (5,6 млн т), Саудовская Аравия (4,6 млн т), Бангладеш (3,9 млн т), Алжир (2,8 млн т), Кения (2,6 млн т), Ливия (2,5 млн т), Сирия и Йемен (по 2 млн т).

Из прочих стран, ведущих публичную оперативную статистику, ввозом существенных объёмов зерна из России в 2024 г. отметились:

СНГ. Казахстан — 1,93 млн т, Азербайджан — 1,32 млн т, Армения — 0,43 млн т, Грузия — 0,39 млн т, Киргизия — 0,22 млн т (за 11 месяцев).

Европа. Латвия — 0,21 млн т.

Ближний Восток. Израиль — 1,64 млн т (оценка UN COMTRADE, обычно заниженная), Кувейт — 0,21 млн т (за 6 месяцев).

АТР. Китай — 1,75 млн т, Индонезия — 1,36 млн т, Пакистан — 1,3 млн т, Вьетнам — 0,52 млн т, Республика Корея — 0,31 млн т, Шри-Ланка — 0,28 млн т (за 6 месяцев), Монголия — 0,12 млн т.

Африка. Кения — 0,93 млн т (за 6 месяцев), Марокко — 0,84 млн т (за 9 месяцев), ЮАР — 0,7 млн т, Уганда — 0,41 млн т (за 8 месяцев), Нигерия — 0,39 млн т (за 9 месяцев), Сенегал — 0,19 млн т (за 8 месяцев), Мозамбик — 0,18 млн т (за 9 месяцев).

Америка. Бразилия — 0,71 млн т.

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