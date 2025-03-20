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nabludatel71 20 марта 2025, 16:34 64 Экспорт

Россия в 2024 г. обновила рекорд по экспорту зерна

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В 2024 г. Россия установила новый рекорд в экспорте зерна — не менее 71 млн т. В начале января оценку экспорта в 71,3 млн т сообщил «Русагротранс», а Россельхознадзор привёл показатель 73,1 млн т, позднее «Агроэкспорт» сообщил о 72 млн т.

Достижение 2023 г. составило от 66 до 69 млн т, а предыдущее равнялось 55 млн т 2018 г. Все эти показатели не включают в себя зернобобовые, учитываемые в урожае зерна: в 2018 г. их экспорт равнялся 1,36 млн т, а в 2023 и 2024 гг. — 3,5-4 млн т.

В мировом рейтинге экспортёров зерна Россия в 2024 г. сохранила за собой вторую строчку. Эту же позицию она занимала в 2017 и 2018 гг., а в целом с 2014 г. неизменно находится в ведущей пятёрке. В частности, в экспорте пшеницы Россия лидирует с большим отрывом, по ячменю в 2024 г. оценочно заняла 1-е место, по кукурузе — 5-е, по овсу и ржи — 4-е, по гречихе — 1-е, по просо — 3-4-е.

Также отметим, что Россия стала второй страной в мировой истории (после США), преодолевшей отметку 70 млн т экспорта зерна. Из остальных стран никто пока не превзошёл и 60 млн т: рекорд Бразилии составляет 59,8 млн т в 2023 г., Украины — 56,7 млн т в 2019 г., Аргентины — 54 млн т в 2021 г., Австралии — 41,4 млн т в 2023 г., Франции — 35,1 млн т в 2015 г., Канады — 33 млн т в 2023 г., Индии — 32,7 млн т в 2022 г.

Главными покупателями российского зерна в 2024 г. стали Египет (11,1 млн т), Турция (7,2 млн т), Иран (5,6 млн т), Саудовская Аравия (4,6 млн т), Бангладеш (3,9 млн т), Алжир (2,8 млн т), Кения (2,6 млн т), Ливия (2,5 млн т), Сирия и Йемен (по 2 млн т).

Из прочих стран, ведущих публичную оперативную статистику, ввозом существенных объёмов зерна из России в 2024 г. отметились:

СНГ. Казахстан — 1,93 млн т, Азербайджан — 1,32 млн т, Армения — 0,43 млн т, Грузия — 0,39 млн т, Киргизия — 0,22 млн т (за 11 месяцев).

Европа. Латвия — 0,21 млн т.

Ближний Восток. Израиль — 1,64 млн т (оценка UN COMTRADE, обычно заниженная), Кувейт — 0,21 млн т (за 6 месяцев).

АТР. Китай — 1,75 млн т, Индонезия — 1,36 млн т, Пакистан — 1,3 млн т, Вьетнам — 0,52 млн т, Республика Корея — 0,31 млн т, Шри-Ланка — 0,28 млн т (за 6 месяцев), Монголия — 0,12 млн т.

Африка. Кения — 0,93 млн т (за 6 месяцев), Марокко — 0,84 млн т (за 9 месяцев), ЮАР — 0,7 млн т, Уганда — 0,41 млн т (за 8 месяцев), Нигерия — 0,39 млн т (за 9 месяцев), Сенегал — 0,19 млн т (за 8 месяцев), Мозамбик — 0,18 млн т (за 9 месяцев).

Америка. Бразилия — 0,71 млн т.

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АПК, сельское хозяйство, статистика, зерно, экспорт
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    20.03.2518:15:58

    Одна РФ в состоянии экспортировать больше чем 70 млн тонн зерна, в то время как СССР вынужден был покупать даже больше чем 30 млн тонн.

    И страна имеет возможности для наращивания производства с/х продукции, включая зерно. Одним из важных уссловий для этого являются громадные водные ресурсы России в целом, хотя конечно есть регионы где вода будет проблемой.

    Вода это сверхважный ресурс страны, которого алчный запад уже завидует России.

    Отредактировано: Roman Wyrzykowski~18:22 20.03.25
    #1298707
  • Нет аватара Kотенко Cергей
    20.03.2518:17:37

    Россия и дальше продолжит увеличивать выпуск сельхозпродукции. Если конечно это будет выгодно.

    #1298708
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      20.03.2518:25:43

      Тут важна диверсификация экспорта — хотя бы подсолнечное масло и другие его виды, соя и т. д. Да и нпр. мороженное которое пользуется все большим спросом нпр. в Китае.

      #1298711
      • Нет аватара nabludatel71
        20.03.2521:10:43

        Ну так она (диверсификация) имеется. Зерно составляет примерно 1/3 от нашего экспорта АПК, другие основные статьи — растительные масла и рыба и морепродукты, поменьше — корма, мясо, кондитерка, разные готовые продукты.

        По экспорту растительных масле мы уже на 3-м месте в мире, уступая только Индонезии и Малайзии с их гигантскими объёмами пальмового масла. По подсолнечному у нас 2-е место после Украины (в этом году, скорее всего, станем первыми, т.к. урожай на Украине очень слабый вышел), по рапсовому 2-е после Канады, по соевому 3-е после Аргентины и Бразилии.

        #1298719
        • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
          20.03.2521:20:23

          По подсолнечному уже 1-е место впepeди Украины — была новость на СуН.

          #1298721
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