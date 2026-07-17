Россия с начала года увеличила экспорт зерна на 69%
Россия с начала 2026 года нарастила экспорт зерна и продуктов его переработки на 69% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 36,1 миллиона тонн, сообщил Россельхознадзор.
«По данным ФГИС „Аргус-Фито“, по состоянию на 10 июля 2026 года экспорт зерна и продуктов его переработки составил свыше 36,1 миллиона тонн. Это на 69% превышает показатель аналогичного периода 2025 года, когда было отгружено 21,4 миллиона тонн», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, наращивание объемов произошло по всем видам продукции. Так, экспорт зерновых культур вырос на 79%, до более 27,6 миллиона тонн; корма, комбикорма и их компонентов — на 27%, до более 3,7 миллиона тонн; масличных культур — на 58%, до почти 2,4 миллиона тонн. Поставки зернобобовых культур увеличились на 81% - до порядка 1,8 миллиона тонн.
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