В Северодвинске спустили на воду атомную подлодку «Красноярск»

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Атомная подлодка «Красноярск» проекта «Ясень-М» спущена в пятницу на воду в Северодвинске для Военно-морского флота РФ, сообщили журналистам в Минобороны РФ."Для Военно-морского флота торжественно спущен на воду атомный подводный ракетный крейсер четвертого поколения «Красноярск», построенный по усовершенствованному проекту «Ясень-М», — сказали в ведомстве.