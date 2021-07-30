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Армия и Флот

В Северодвинске спустили на воду атомную подлодку «Красноярск»

 © atoapiwag.ru

Атомная подлодка «Красноярск» проекта «Ясень-М» спущена в пятницу на воду в Северодвинске для Военно-морского флота РФ, сообщили журналистам в Минобороны РФ."Для Военно-морского флота торжественно спущен на воду атомный подводный ракетный крейсер четвертого поколения «Красноярск», построенный по усовершенствованному проекту «Ясень-М», — сказали в ведомстве.
Источник: https://ria.ru/20210730/podlodka-1743593583.html

вмф, Ясень-М, 885м
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