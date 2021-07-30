На СНСЗ заложили второе пассажирское судно проекта А45-90.2 «Виктор Астафьев»

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На Средне-Невском судостроительном заводе (входит в состав Объединённой судостроительной корпорации) состоялась церемония закладки пассажирского судна проекта А45-90.2 «Виктор Астафьев».

Верфь ведет строительство пассажирских судов «Андрей Дубенский» (головное судно) и «Виктор Астафьев» проекта А45-90.2 в рамках контракта с Государственной транспортной лизинговой компанией, с использованием мер господдержки. Сумма контракта составляет более 5 млрд рублей. СНСЗ должен впервые в стране выполнить строительство двух судов класса «река-море», которые будут работать в Арктической зоне Российской Федерации, на социально значимом маршруте Красноярского края — «Красноярск — Дудинка — Красноярск» на реке Енисей, где перевозка людей на большие расстояния по водным артериям является практически безальтернативным средством транспортировки.

Проект представляет собой однокорпусное судно с четырьмя пассажирскими палубами, прогулочной палубой, рулевой рубкой, расположенной в носовой части судна на второй палубе, с кормовым расположением машинного отделения, трехвальной дизельной энергетической установкой.

Пассажирское судно проекта А45-90.2 предназначено для перевозки 245 пассажиров в комфортабельных каютах на маршруте протяженностью до 5000 км. Особую роль в проекте играет безопасность, экономическая эффективность, уровень комфорта, отвечающий современным мировым стандартам, а также высокая экологичность.

На борту судна размещены ресторан, бары, фитнес комплекс с двумя саунами, деловой офис, медицинская каюта, камеры хранения, пассажирский лифт. Для размещения пассажиров на палубах судна предусмотрены: 47 четырехместных кают, 16 трансформируемых двух-четырехместных кают, 7 кают класса «Люкс», а также 1 двухместная каюта для лиц с ограниченными возможностями.

Доставка пассажиров с борта теплохода на берег и обратно может быть осуществлена в условиях необорудованного берега. Для этого проект предусматривает размещение маломерного судна, которое также может использоваться в качестве разъездного средства.

По условиям контракта судно «Виктор Астафьев» должно быть передано заказчику в 2024 г.

Строительство пассажирских судов проекта А45-90.2 — крупнейший гражданский заказ в истории Средне-Невского судостроительного завода. Этим проектом верфь открыла не только новое направление в своей производственной деятельности, но и сделала большой шаг к масштабному обновлению парка отечественных гражданских судов, которые способны успешно выполнять поставленные перед ними задачи в большинстве регионов страны.

Пассажирское судно проекта А45-90.2:

Длина наибольшая — 98,2 м

Ширина габаритная — 14,6 м

Скорость максимальная — ок. 25 км/ч

Расход топлива на круговой рейс — 40 т

Экипаж — 41 чел.

Автономность — 15 сут.