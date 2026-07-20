Уникальный 11-метровый алюминиевый катер Nobilis HT1000
На производстве Nobilis Yachts в Ломоносове завершено строительство первого Nobilis Hardtop 1000. Это новая алюминиевая модель длиной 10,92 м и шириной 3,45 м, рассчитанная на десять человек.
От первых сварочных работ до ходовых испытаний катер прошёл полный цикл на петербургском производстве. В проекте участвовали конструкторы, сварщики, маляры, электрики, специалисты по инженерным системам, мебели и отделке.
HT1000 создавалась как самостоятельная модель, а не увеличенная версия существующего катера. Новый размер позволил разместить открытый кокпит для большой компании, камбуз, отдельную каюту, гальюн с душем, пост судоводителя с панорамным остеклением и встроенный проход на нос.
Но за видимой частью проекта скрывается значительно больше.
Ещё до начала отделки внутри алюминиевого корпуса необходимо было разместить топливную, водяную и электрическую системы, трубопроводы, закладные элементы, блоки плавучести, виброизоляцию и оборудование. Последовательность имеет принципиальное значение: после перехода к следующему этапу часть конструкций становится закрытой.
Поэтому на производстве Nobilis действует поэтапная приёмка. Для операций разработаны чек-листы, а качество проверяется до того, как результат предыдущей работы будет закрыт следующими элементами конструкции.
Отдельной задачей стала интеграция технического наполнения с интерьером. Все системы должны оставаться доступными для обслуживания, но не нарушать восприятие пространства. В результате большая часть оборудования скрыта за отделкой и люками, а на виду остаются только элементы, которыми пользуется владелец.
Первый Nobilis HT1000 уже спущен на воду и прошёл ходовые испытания. Полученные на испытаниях данные станут основой для дальнейшего развития модели.
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