В Самарской области запустили производство оборудования для египетской АЭС

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АО «Тяжмаш», расположенный в Сызрани Самарской области, продолжает выполнение крупных заказов для египетской атомной электростанции в Эд-Дабья. Предприятие изготовляет мостовые электрические краны кругового действия (полярные) для четырёх энергоблоков АЭС.

30 июля на АО «Тяжмаш» подписан акт ввода в эксплуатацию производства устройств локализации расплава для четырёх блоков атомной электростанции.

Ловушка расплава сооружается на дне шахты, под реактором. Это металлическая конструкция, её вес — примерно 750 тонн. Если случится тяжелая авария, выше проектной мощности защитных механизмов и будет разрушен корпус реактора, то продукты расплава активной зоны реактора попадут в ловушку. В ней на этот случай есть специальный химический состав. Он нейтрализует действие опасных веществ.

Уникальное устройство локализации расплава — это лучшая система безопасности для АЭС, которая устанавливается под реактором. Она сработает сама, без участия человека или электроники. Именно на сызранском предприятии производится это устройство, разработанное российскими конструкторами. Теперь его подготовят для египетской АЭС «Эль-Дабаа» — одного из главных нацпроектов этого государства.

«ТЯЖМАШ», пройдя масштабную модернизацию за последние годы, сегодня оснащён самым современным оборудованием для выполнения заказов любой сложности. Задача по поставке оборудования для атомной электростанции в Египте будет выполнена в течение года.

«Тяжмаш» был основан в 1941 году. Кроме атомной энергетики, предприятие выпускает продукцию для металлургических, горнодобывающих комбинатов, судостроения, стартовых комплексов космодромов. Продукция уникальная, высокого качества и всегда востребована. На заводе трудится почти 7 тысяч человек.