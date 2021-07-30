Доля продовольственной пшеницы увеличивается

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К концу июля доля пшеницы 3-го класса составила 42,7% от обследованного объема зерна нового урожая. Год назад в это время доля этого класса составляла 34,1%, следует из мониторинга Центра оценки качества зерна, неделей ранее — 40,7%. К 26 июля лаборатории центра обследовали 5,2 млн тонн пшеницы в 21 регионе. На 4-й класс пришлось 44,8% этого объема против 43% в это время годом ранее, на 5-й — 12,3% против 22,9%. Пшеницы 1-го класса не выявлено, доля 2-го класса составила 0,2% (0,1% год назад).

В том числе в Южном федеральном округе доля продовольственной пшеницы достигла почти 92%, что на 3% выше результата в аналогичный период 2020-го. На Северном Кавказе на пшеницу 1-4 классов пришлось 87,1% обследованного урожая агрокультуры против 83,3% год назад. В Центральном федеральном округе доля продовольственной пшеницы увеличилась с 55,6% до 77,5%.

Специалисты Центра оценки качества зерна второй год подряд выявляют пшеницу 2-го класса в Воронежской области. Партии мягкой пшеницы в объёме 3 тыс. т характеризуются следующими качественными показателями: количество клейковины — 28%, массовая доля белка — 16%, натура — 755-776 г/л и стекловидность 61-79%, что полностью удовлетворяет требованиям, предъявляемым к пшенице 2-го класса, говорится в сообщении Центра. Также отмечается, что в ряде районов области были выявлены партии пшеницы, которые тоже соответствуют 2-му классу по всем параметрам кроме стекловидности. В некоторых районах Кубани также выявлена пшеница второго класса.