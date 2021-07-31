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Экспорт

Завод «Колнаг» отправил картофелеуборочные комбайны бельгийским аграриям

 © www.agroxxi.ru

Завод «Колнаг» (входит в Ассоциацию «Росспецмаш») отгрузил в Бельгию картофелеуборочные комбайны AVR Spirit 6200 с бункерами на 6 тонн. Высокопроизводительные машины, при этом крайне бережливые к клубням, компактные и не требующие сверхмощного трактора.

Двухрядный картофелеуборочный комбайн AVR Spirit 6200 отличает эффективная система просеивающих, ботвоотводящих и подающих транспортеров, которая обеспечивает равномерный поток картофеля и высокое качество очистки от земли и ботвы. Боковой подкоп, применяемый на картофелеуборочных комбайнах серии AVR Spirit, дает трактористу хороший обзор и позволяет легко контролировать процесс уборки.

Автопилот «диаболо», роторная гребенка для отделения примесей, автомат наполнения бункера и другие умные функции и облегчают процесс уборки и повышают ее эффективность.

Картофелеуборочные комбайны серии AVR Spirit качественно очищают конечный продукт, при наличии опции «мягкий спуск» можно производить затаривание в контейнеры прямо из бункера.
Источник: https://www.agroxxi.ru/selhoztehnik...-kombainy-belgiiskim-agrarijam.html

  • POLO
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Московская область, Колнаг, машиностроение, сельхозтехника, экспорт, Бельгия
  • Дэн Могилевич Дэн Могилевич
    31.07.2115:52:54

    Крутая новость

    #1236914
  • Maksim Klabdii Maksim Klabdii
    31.07.2119:07:13

    нужно своим фермерам картофелеуборочные комбайны постовлять

    #1236926
    • Нет аватара Лексур
      31.07.2119:35:52

      Насильно? Кто хочет, тот купит. Сильна в России самоненависть. Ложная увереннност, что импортное всегда лучше. Даже если это импортное из Зимбабве. А так, глядишь, посмотрят на бельгийцев и тоже закажут.

      Отредактировано: Лексур~19:36 31.07.21
      #1236927
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