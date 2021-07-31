Завод «Колнаг» отправил картофелеуборочные комбайны бельгийским аграриям

© www.agroxxi.ru

Завод «Колнаг» (входит в Ассоциацию «Росспецмаш») отгрузил в Бельгию картофелеуборочные комбайны AVR Spirit 6200 с бункерами на 6 тонн. Высокопроизводительные машины, при этом крайне бережливые к клубням, компактные и не требующие сверхмощного трактора.

Двухрядный картофелеуборочный комбайн AVR Spirit 6200 отличает эффективная система просеивающих, ботвоотводящих и подающих транспортеров, которая обеспечивает равномерный поток картофеля и высокое качество очистки от земли и ботвы. Боковой подкоп, применяемый на картофелеуборочных комбайнах серии AVR Spirit, дает трактористу хороший обзор и позволяет легко контролировать процесс уборки.

Автопилот «диаболо», роторная гребенка для отделения примесей, автомат наполнения бункера и другие умные функции и облегчают процесс уборки и повышают ее эффективность.

Картофелеуборочные комбайны серии AVR Spirit качественно очищают конечный продукт, при наличии опции «мягкий спуск» можно производить затаривание в контейнеры прямо из бункера.