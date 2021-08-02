Балаковский ССЗ спустил на воду гидрографический катер «Юрий Осокин»

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На Балаковском судостроительно-судоремонтном заводе состоялся спуск на воду гидрографического катера «Юрий Осокин». Об этом сообщает ФГУП «Гидрографическое предприятие», выступающее в роли заказчика. Катер «Юрий Осокин» предназначен для проведения гидрографических исследований и других работ в Арктической зоне РФ. Портом приписки судна станет Архангельск. В следующем году новое судно войдет в состав флота предприятия и поможет нарастить объем промеров, выполняемых на Севморпути.

Гидрографический катер проекта Е35.Г — справка Разработчик проекта — АО РЦПКБ «Стапель» Предназначение — гидрографические исследования и работы в морских, прибрежных районах и в устьевых участках рек. Суда названы именами заслуженных инженеров- гидрографов. Длина — 33,5 м Ширина — 8 м Высота борта — 4 м Класс РМРС — KM*ice3R2 AUT3 Осадка — 1,8 м Водоизмещение — около 260 т Скорость — 12 уз Экипаж — 7 чел. Спецперсонал — 6 чел.