Челябинский завод «ЛД Прайд» увеличил производство шаровых кранов до миллиона штук в месяц

© ld-pride.ru

Челябинский завод «ЛД Прайд» вышел на новые производственные мощности: один миллион латунных кранов в месяц! За июль 2021 г было выпущено 1 124 241 латунных кранов LD PRIDE. Это результат слаженной работы всего коллектива завода. Наладили стабильный выход материала и полуфабрикатов из литейного цеха, минимизировали потери в сборочном цехе.

Сейчас в сезон огромный спрос на продукцию, и это было, действительно, необходимо. Слово «миллион» очень значимо для компании. Это важный этап, после которого можно сказать, что «ЛД Прайд» является крупным производителем латунной арматуры. При этом планируется и дальше расширяться и выпускать новые номенклатурные линейки. Сейчас строится около 5,5 тысяч кв. м. новых производственных площадей, которые планируется полностью заполнить оборудованием для увеличения выпуска продукции LD PRIDE.

Напомним,что завод «ЛД Прайд» является единственным на Урале заводом-производителем полного цикла латунной трубопроводной арматуры.

На рынке трубопроводной арматуры торговая марка LD известна еще с 2002 года в сфере тепловодо- и газо- снабжения. Завод «ЛД Прайд», выпускающий латунные шаровые краны, основан в 2016 году в Челябинске. Это современное предприятие полного цикла с численностью более 400 человек. Мало современных предприятий имеют собственный литейный цех, его наличие позволяет «ЛД Прайд» полностью контролировать качество выпускаемой продукции и не зависеть от поставок комплектующих.

© ld-pride.ru

Шаровой кран LD PRIDE представлен в ассортименте от DN15 до DN50, с номинальным давлением до 40bar, как и краны многих европейских производителей. Основным преимуществом латунного шарового крана LD является широкий температурный диапазон для рабочих сред от -60° до +150° С, и внушительный ресурс работы крана — 10000 циклов. Гарантия на краны LD PRIDE составляет 10 лет, одна из самых больших на рынке трубопроводной арматуры, а срок службы — 30 лет.

© ld-pride.ru

Производственные мощности завода «ЛД ПРАЙД» настроены на полное удовлетворение спроса внутреннего рынка, и каждый монтажник в России сможет позволить себе работать с этим надежным краном!