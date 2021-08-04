Окская судоверфь спустила на воду сухогруз «Александр Иванов» проекта RSD59

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Cпущено на воду многоцелевое сухогрузное судно проекта RSD59 «Александр Иванов». Об этом сообщает пресс-служба Морского Инженерного Бюро.

Сухогруз стал девятым построенным навашинскими корабелами для компании «Астрол». Их заказчиком выступило ПАО «Государственная лизинговая транспортная компания».

Всего на окских стапелях строят 18 подобных сухогрузов; 5 из них предназначены для судоходной компании «Петротранс», 10 — для судоходной компании «Астрол», ещё 3 — для судоходной компании «Идель». 12 судов уже сданы в эксплуатацию.

Сухогрузное судно проекта RSD59 — справка Разработчик проекта — Морское Инженерное Бюро Судно предназначено для перевозки генеральных и навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов и грузов категории «В».

Районы плавания: морские районы, соответствующие ограниченному району плавания R2 с высотой волны 3% обеспеченности 7,0 м, с удалением от места убежища не более 100 миль и с допустимым расстоянием между местами убежища не более 200 миль, внутренние водные пути России с учетом ограничений, включая ВБВП и ВДСК.

Длина — 141 м Ширина — 16,98 м Высота борта — 6 м Осадка — 4,5 м (в море), 3,6 м (в реке) Количество трюмов — 2 Мощность ГД — 2×1200 КВт Экипаж/мест — 11/14 человек + лоцман Скорость — около 10,2 уз