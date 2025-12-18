На Окской судоверфи (Нижегородская область) спущен на воду сборщик льяльных вод «Алеут» — третье судно серии проекта RST38, построенное по заказу ФГУП «Росморпорт».

Судно пополнит флот Северо-Западного бассейнового филиала предприятия во втором квартале 2026 года.

Первые два СЛВ серии — «Копорье» и «Коппи» — вошли в состав флота в 2024 году. «Коппи» успешно оказывает экологические услуги в морском порту Ванино. «Копорью» после дооснащения присвоена категория МАНС, судно стало первым в стране автономным служебно-вспомогательным судном. В дистанционном и ручном режимах «Копорье» вскоре приступит к работе в морском порту Усть-Луга. В тот же порт после завершения строительства прибудет и СЛВ «Алеут».

Сборщики льяльных вод проекта RST 38 предназначены для сбора нефтесодержащих вод с судов, их отстаивания и сепарации. СЛВ транспортируют нефтеостатки в хранилище, а очищенную воду возвращают на берег или сбрасывают за борт в разрешенных районах. Кроме того, суда могут использоваться для сбора сточных вод и мусора с последующей перевозкой на береговые очистные сооружения.

При соответствующей модернизации СЛВ способны эксплуатироваться в качестве вспомогательного транспорта для доставки нефтесборного оборудования ЛАРН и боновых заграждений к месту нефтяного разлива за пределами зоны аварийного пятна. Для этого на судах установлена система поиска разливов нефти, которая обрабатывает и анализирует данные со штатной радиолокационной станции с использованием дополнительного программного обеспечения.

Проектом также предусмотрено ледовое усиление, позволяющее эксплуатировать суда с зимне-весенней навигации до летне-осенней в соответствии с правилами Российского морского регистра судоходства.