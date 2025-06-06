На СЗ «Окская судоверфь» заложен морской танкер «Контр-адмирал Халиуллин» проекта 23630

5 июня на «Окской судоверфи» (Нижегородская область) состоялась торжественная церемония закладки киля малого морского танкера «Контр-адмирал Халиуллин» проекта 23630.

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Судно названо в честь выдающегося военного инженера-механика контр-адмирала Юрия Халиуллина (1943-2022), в разное время занимавшего посты начальника Ленинградского высшего военно-морского инженерного училища имени В. И. Ленина и начальника Военно-морского инженерного института.

Танкер проекта 23630 имеет полное водоизмещение более 4700 тонн при длине 86 метров. Он способен ходить во льдах и может использоваться для дозаправки топливом и пресной водой кораблей и судов в море, на рейде и у причала. Скорость полного хода судна — 12 узлов, дальность плавания — 2500 миль при автономности 30 суток. Экипаж судна — 29, группа антитеррора — 8 человек.

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