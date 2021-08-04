Автотехника на шасси КАМАЗ поставлена для ломозаготовительной компании
ООО «КРАН центр «КАМАЗ», дочернее предприятие ПАО «КАМАЗ», завершило исполнение контракта на поставку 63 единиц металловозов в адрес компании AKRON HOLDING, крупнейшего предприятия РФ по заготовке лома.
Основой парка AKRON HOLDING являются металловозы, при закупке которых не первый год выбор делается в пользу продукции ООО «КРАН центр «КАМАЗ». Поставленные металловозы собраны на базе шасси КАМАЗ-65115, с монтажом кузова производства ПАО «ТЗА», гидроцилиндра от совместного предприятия ООО «Палфингер КАМА Цилиндры» и крано-манипуляторной установки VM10L74M производства АО «Велмаш», одного из заводов концерна PALFINGER в России. Применённые компоненты обладают высокой надёжностью и отличными потребительскими свойствами.
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