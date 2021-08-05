В Ибресинском районе Чувашии открыли новый цех по производству сыра
5 августа в Ибресинском районе Чувашии в ООО «Волжское перерабатывающее предприятие» открылся новый цех по производству сыра. Российский, пошехонский, голландский, тильзитер — все эти виды твёрдых сыров начали выпускать в Ибресинском районе.
С запуском производства на предприятии расширена продуктовая линейка и создано 30 новых рабочих мест. Благодаря новой технологической линии мощность цеха составляет 15 тонн готового продукта в сутки.
Стоимость инвестиционного проекта оценивается в более 282 млн рублей.
Производство оснащено очистными сооружениями мощностью 200 м3 в сутки. Стоимость данного объекта составляет 36 млн рублей. Сейчас заканчивается отладка технологического процесса очистки производственных сточных вод.
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