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Новые и модернизированные предприятия агропрома

В Ибресинском районе Чувашии открыли новый цех по производству сыра

 © fs01.cap.ru

5 августа в Ибресинском районе Чувашии в ООО «Волжское перерабатывающее предприятие» открылся новый цех по производству сыра. Российский, пошехонский, голландский, тильзитер — все эти виды твёрдых сыров начали выпускать в Ибресинском районе.

С запуском производства на предприятии расширена продуктовая линейка и создано 30 новых рабочих мест. Благодаря новой технологической линии мощность цеха составляет 15 тонн готового продукта в сутки.

Стоимость инвестиционного проекта оценивается в более 282 млн рублей.

 © cheb-live.ru

Производство оснащено очистными сооружениями мощностью 200 м3 в сутки. Стоимость данного объекта составляет 36 млн рублей. Сейчас заканчивается отладка технологического процесса очистки производственных сточных вод.

 © fs01.cap.ru

 © fs01.cap.ru

 © fs01.cap.ru

 © fs01.cap.ru

 © fs01.cap.ru

 © ru.chuvash.org

 © fs01.cap.ru
Источник: http://www.ibresi.cap.ru/news/2021/...tkril-novoe-sirnoe-proizvodstvo-v-i

переработка молока, Чувашия, сельское хозяйство, малый и средний бизнес
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