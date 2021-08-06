На базе спутниковой системы «Гонец» разработан комплекс «Кедр» для отслеживания объёмов вырубок леса
Илимский ЛТУС разработал программно-аппаратный комплекс для сбора измеряемых данных с удаленной лесозаготовительной и дорожно-строительной техники, работающей в труднодоступных местах, где покрытие наземными средствами связи отсутствует. Внедрение программно-аппаратного комплекса позволяет оперативно получать данные мониторинга до 48 раз в стуки, таких как: время работы, объем трелевки и заготовки леса, геолокация транспорта, аудио и фотовидеофиксации событий и нестандартных ситуаций для быстрой реакции и взаимодействия, количество простоев, расход топлива, нарушения.
Комплекс оснащён абонентским терминалом «Гонец», который обеспечивает стабильный канал передачи данных в любой точке России.
Програмно-аппаратный комплекс «Кедр» для отслеживания при помощи спутниковой связи местоположения лесозаготовительной техники, её технического состояния, объёма заготовки леса и другие параметры разработан в России. Об этом сообщил ТАСС гендиректор компании «Спутниковая система «Гонец» (входит в Роскосмос) Павел Черенков.
Схема Кедр с Гонец © static.tildacdn.com
«Комплекс представляет собой модульную систему, обеспечивающую гибкую интеграцию с оборудованием, установленным на лесозаготовительной технике, и информационными системами заказчика, что позволяет контролировать местоположение лесозаготовительной техники, показатели технического состояния, время работы, простоя, объем заготовки леса, расход горюче-смазочных материалов и другие параметры», — отметил Черенков.
По словам гендиректора компании, комплекс был разработан совместно с ООО «Илимский ЛТУС». «В настоящее время проходит завершающая стадия испытаний комплекса на лесозаготовительных площадках Забайкальского края и Архангельской области», — подчеркнул он.
КЕДР — высокотехнологичное решение, обеспечивающее интеграцию и передачу данных телеметрии в районах без наземной связи
Комплекс оснащен абонентским терминалом «Гонец», который обеспечивает стабильный канал передачи данных в любой точке России. В дальнейшем компании планируют развить проект и распространять решение в масштабах всей отрасли.
Типовые проблемы заказчиков — Несвоевременно собранные и неполные данные ведут к финансовым потеря:
- — Нецелевое использование ГСМ
- — «Левые» ходки и подработки
- — Простои техники
- — Ручной сбор данных
- — Некачественная спутниковая связь
Выгоды для клиента:
- — усиление прозрачности и контроля процесса заготовки или добычи сырья, поддержка процессов цифровизации производства ;
- — персонификация подхода оценки труда рабочих;
- — снижение рисков работ «на стороне»;
- — значительное увеличение производительностии, увеличение выпуска продукции и рост доходов ;
- — уменьшение затрат производства Экономия на трафике. Снижение эксплуатационных расходов на 10-20%;
- — повышение уровня надежности оборудования, продление срока служб;
Ключевые задачи заказчика — Организация автоматизированного контроля за техникой в районах без наземной связи:
- Сквозной контроль объемов леса от делянок до склада
- Контроль местоположения техники
- Контроль уровня топлива в баке
- Контроль технологических параметров
Преимущества программно-аппаратного комплекса:
Вариативность, Гибкость
- Широкий спектр датчиков и приборов
- Интеграция данных с любых источников
- Адаптация и кастомизация решения и ПО под требования Заказчика
- Возможность гибких изменений благодаря модульной архитектуре
Резервирование
- Использование любых средств связи. Резервный канал связи
- Архивация данных на всех этапах
- Службы в облаке
- Мобильное устройство как запасной способ связи
Импортозамещение
- Система основана на российском операторе связи АО СС «Гонец»
- Данные не покидают территорию России
Доступность
- 100% покрытие территории России
- Работа в условиях густого леса и различных климатических зонах
- Конкурентные цены
«Гонец» — единственная российская низкоорбитальная систкма подвижной спутниковой связи, предназначена для глобального обмена информацией с подвижными и стационарными объектами, а также для организации каналов ретрансляции в различных целях.
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07.08.2100:09:21
07.08.2100:23:58