На базе спутниковой системы «Гонец» разработан комплекс «Кедр» для отслеживания объёмов вырубок леса

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Илимский ЛТУС разработал программно-аппаратный комплекс для сбора измеряемых данных с удаленной лесозаготовительной и дорожно-строительной техники, работающей в труднодоступных местах, где покрытие наземными средствами связи отсутствует. Внедрение программно-аппаратного комплекса позволяет оперативно получать данные мониторинга до 48 раз в стуки, таких как: время работы, объем трелевки и заготовки леса, геолокация транспорта, аудио и фотовидеофиксации событий и нестандартных ситуаций для быстрой реакции и взаимодействия, количество простоев, расход топлива, нарушения.

Комплекс оснащён абонентским терминалом «Гонец», который обеспечивает стабильный канал передачи данных в любой точке России.

Програмно-аппаратный комплекс «Кедр» для отслеживания при помощи спутниковой связи местоположения лесозаготовительной техники, её технического состояния, объёма заготовки леса и другие параметры разработан в России. Об этом сообщил ТАСС гендиректор компании «Спутниковая система «Гонец» (входит в Роскосмос) Павел Черенков.

Схема Кедр с Гонец © static.tildacdn.com

«Комплекс представляет собой модульную систему, обеспечивающую гибкую интеграцию с оборудованием, установленным на лесозаготовительной технике, и информационными системами заказчика, что позволяет контролировать местоположение лесозаготовительной техники, показатели технического состояния, время работы, простоя, объем заготовки леса, расход горюче-смазочных материалов и другие параметры», — отметил Черенков.

По словам гендиректора компании, комплекс был разработан совместно с ООО «Илимский ЛТУС». «В настоящее время проходит завершающая стадия испытаний комплекса на лесозаготовительных площадках Забайкальского края и Архангельской области», — подчеркнул он.

КЕДР — высокотехнологичное решение, обеспечивающее интеграцию и передачу данных телеметрии в районах без наземной связи

Комплекс оснащен абонентским терминалом «Гонец», который обеспечивает стабильный канал передачи данных в любой точке России. В дальнейшем компании планируют развить проект и распространять решение в масштабах всей отрасли.

Типовые проблемы заказчиков — Несвоевременно собранные и неполные данные ведут к финансовым потеря:

— Нецелевое использование ГСМ

— «Левые» ходки и подработки

— Простои техники

— Ручной сбор данных

— Некачественная спутниковая связь

Выгоды для клиента:

— усиление прозрачности и контроля процесса заготовки или добычи сырья, поддержка процессов цифровизации производства ;

— персонификация подхода оценки труда рабочих;

— снижение рисков работ «на стороне»;

— значительное увеличение производительностии, увеличение выпуска продукции и рост доходов ;

— уменьшение затрат производства Экономия на трафике. Снижение эксплуатационных расходов на 10-20%;

— повышение уровня надежности оборудования, продление срока служб;

Ключевые задачи заказчика — Организация автоматизированного контроля за техникой в районах без наземной связи:

Сквозной контроль объемов леса от делянок до склада Контроль местоположения техники Контроль уровня топлива в баке Контроль технологических параметров

Преимущества программно-аппаратного комплекса:

Вариативность, Гибкость

Широкий спектр датчиков и приборов Интеграция данных с любых источников Адаптация и кастомизация решения и ПО под требования Заказчика Возможность гибких изменений благодаря модульной архитектуре

Резервирование

Использование любых средств связи. Резервный канал связи Архивация данных на всех этапах Службы в облаке Мобильное устройство как запасной способ связи

Импортозамещение

Система основана на российском операторе связи АО СС «Гонец» Данные не покидают территорию России

Доступность

100% покрытие территории России Работа в условиях густого леса и различных климатических зонах Конкурентные цены

«Гонец» — единственная российская низкоорбитальная систкма подвижной спутниковой связи, предназначена для глобального обмена информацией с подвижными и стационарными объектами, а также для организации каналов ретрансляции в различных целях.