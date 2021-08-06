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Информационные технологии

На базе спутниковой системы «Гонец» разработан комплекс «Кедр» для отслеживания объёмов вырубок леса

 © woodbusiness.ru

Илимский ЛТУС разработал программно-аппаратный комплекс для сбора измеряемых данных с удаленной лесозаготовительной и дорожно-строительной техники, работающей в труднодоступных местах, где покрытие наземными средствами связи отсутствует. Внедрение программно-аппаратного комплекса позволяет оперативно получать данные мониторинга до 48 раз в стуки, таких как: время работы, объем трелевки и заготовки леса, геолокация транспорта, аудио и фотовидеофиксации событий и нестандартных ситуаций для быстрой реакции и взаимодействия, количество простоев, расход топлива, нарушения.

Комплекс оснащён абонентским терминалом «Гонец», который обеспечивает стабильный канал передачи данных в любой точке России.

Програмно-аппаратный комплекс «Кедр» для отслеживания при помощи спутниковой связи местоположения лесозаготовительной техники, её технического состояния, объёма заготовки леса и другие параметры разработан в России. Об этом сообщил ТАСС гендиректор компании «Спутниковая система «Гонец» (входит в Роскосмос) Павел Черенков.

Схема Кедр с ГонецСхема Кедр с Гонец © static.tildacdn.com

«Комплекс представляет собой модульную систему, обеспечивающую гибкую интеграцию с оборудованием, установленным на лесозаготовительной технике, и информационными системами заказчика, что позволяет контролировать местоположение лесозаготовительной техники, показатели технического состояния, время работы, простоя, объем заготовки леса, расход горюче-смазочных материалов и другие параметры», — отметил Черенков.

По словам гендиректора компании, комплекс был разработан совместно с ООО «Илимский ЛТУС». «В настоящее время проходит завершающая стадия испытаний комплекса на лесозаготовительных площадках Забайкальского края и Архангельской области», — подчеркнул он.

КЕДР — высокотехнологичное решение, обеспечивающее интеграцию и передачу данных телеметрии в районах без наземной связи

Комплекс оснащен абонентским терминалом «Гонец», который обеспечивает стабильный канал передачи данных в любой точке России. В дальнейшем компании планируют развить проект и распространять решение в масштабах всей отрасли.

Типовые проблемы заказчиков — Несвоевременно собранные и неполные данные ведут к финансовым потеря:

  • — Нецелевое использование ГСМ
  • — «Левые» ходки и подработки
  • — Простои техники
  • — Ручной сбор данных
  • — Некачественная спутниковая связь

Выгоды для клиента:

  • — усиление прозрачности и контроля процесса заготовки или добычи сырья, поддержка процессов цифровизации производства ;
  • — персонификация подхода оценки труда рабочих;
  • — снижение рисков работ «на стороне»;
  • — значительное увеличение производительностии, увеличение выпуска продукции и рост доходов ;
  • — уменьшение затрат производства Экономия на трафике. Снижение эксплуатационных расходов на 10-20%;
  • — повышение уровня надежности оборудования, продление срока служб;

Ключевые задачи заказчика — Организация автоматизированного контроля за техникой в районах без наземной связи:

  1. Сквозной контроль объемов леса от делянок до склада
  2. Контроль местоположения техники
  3. Контроль уровня топлива в баке
  4. Контроль технологических параметров

Преимущества программно-аппаратного комплекса:

Вариативность, Гибкость

  1. Широкий спектр датчиков и приборов
  2. Интеграция данных с любых источников
  3. Адаптация и кастомизация решения и ПО под требования Заказчика
  4. Возможность гибких изменений благодаря модульной архитектуре

Резервирование

  1. Использование любых средств связи. Резервный канал связи
  2. Архивация данных на всех этапах
  3. Службы в облаке
  4. Мобильное устройство как запасной способ связи

Импортозамещение

  1. Система основана на российском операторе связи АО СС «Гонец»
  2. Данные не покидают территорию России

Доступность

  1. 100% покрытие территории России
  2. Работа в условиях густого леса и различных климатических зонах
  3. Конкурентные цены

«Гонец» — единственная российская низкоорбитальная систкма подвижной спутниковой связи, предназначена для глобального обмена информацией с подвижными и стационарными объектами, а также для организации каналов ретрансляции в различных целях.
Источник: https://iltus.ru/kedr

Гонец, Кедр, мониторинг
  • Clausson Clausson
    07.08.2100:09:21

    Уже, собственно было. Сколько не придумывай космических систем, а все в конечном итоге упирается в конкретных людей.

    Дай, Бог, все получится сейчас.

    #1237332
    • Дмитрий Шапкин Дмитрий Шапкин
      07.08.2100:23:58

      Ну, техника с датчиками геопозиционирования не нова, их делают в стране немало, а с топливными датчиками — и подавно.

      #1237333
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