АО «Русбурмаш» начало бурение скважин в Бурятии для добычи урана

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Месторождение готовится к добыче стратегического металла АО «Хиагда», входящим в контур управления Уранового холдинга «АРМЗ». Отработка производится после получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» на проектную документацию и результаты инженерных изысканий по объекту. Ранее жители Баунтовского эвенкийского района одобрили планы АО «Хиагда» по отработке Количканского месторождения на публичных слушаниях.

Технологическое бурение объемом более 50 тыс п.м. позволит вскрыть часть запасов. Всего в 2021 г. АО «РУСБУРМАШ» выполнит бурение 237 скважин на добычных блоках Количканского. Первые дни работы показали высокую производительность. Так, три бригады выполнили бурение 115 п.м. за одну рабочую смену (более 150% от плановой производительности), что является рекордом АО «РУСБУРМАШ» в сложных природно-климатических условиях вечной мерзлоты.

До 1 ноября к эксплуатации должны быть готовы четыре добычных блока. Их комплексное обустройство в рамках проекта «Готовый полигон» позволяет снижать затраты на строительство всего добычного комплекса за счет эффективной организации работ и оптимизации времени протекания технологических процессов.

«Мы не только сооружаем технологические скважины, но и выполняем инженерную подготовку строительной площадки, строительно-монтажные работы по обвязке скважин, устройство систем энергоснабжения и КИПиА, другие работы. Для обеспечения скорейшего начала добычи стратегического металла совместно со специалистами АО „Хиагда“ применим технологию „опережающего закисления“. Отмечу также, что наши специалисты прекрасно знакомы с геологическими и гидрогеологическими особенностями месторождений Хиагдинского рудного поля. Знают и понимают, как, учитывая их, работать максимально эффективно и безопасно для окружающей среды. Мы применим лучшие практики и решения», — рассказал генеральный директор АО «РУСБУРМАШ» Глеб Носырев.

Ранее на Количканском месторождении проведены инженерно-геологические изыскания под строительство добычных объектов.

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