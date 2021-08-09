В Санкт-Петербурге открылся мясной цех компании Мега Фуд

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9 августа состоялось открытие собственного мясоперерабатывающего производства группы компаний Мега Фуд в Санкт-Петербурге.

Новый цех сможет перерабатывать свыше 60 тонн мяса в день. Сырье на предприятие будет поставляться с фермерских хозяйств Калининграда, Белгородской, Курской областей. Продукция будет доставляться на склады оптовых покупателей, в магазины федеральных и локальных сетей Санкт-Петербурга, Мурманска, Петрозаводска, Архангельска и других городов СЗФО. В год планируется выпускать порядка 17 тысяч тонн готовой продукции из 300 наименований. Кроме этого, новое предприятие поможет трудоустроить 70 человек.

Инвестиции в проект не раскрываются, известно, что на установку оборудования использован кредит в 65 млн рублей.

Большая удаленность регионов Северо-Запада от крупных предприятий по переработке сырья, которые расположены на юге страны, усложняет доставку охлаждённой продукции в связи с маленькими сроками ее реализации, а также существенно влияет на себестоимость продукции.

Поэтому, проанализировав эти нюансы, компания Мега Фуд приняла решение открыть современное производство в Санкт-Петербурге.

Новый производственный комплекс ориентирован на переработку сырья из охлаждённого мяса российского производства без использования консервантов.

Компания Мега Фуд была основана в 2004 году в Мурманске. Начинала свою деятельность с продажи импортного мяса, затем переориентировалась на развитие и переработку сырья из охлаждённого мяса российского производства. С 2012 года компания стала активно продвигать на рынок Мурманска охлажденную курицу и свинину. Мега Фуд выпускает продукцию под маркой «МЯСНОЕ ПОДВОРЬЕ».