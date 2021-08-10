Корпус реактора и четыре парогенератора для энергоблока № 2 АЭС «Руппур» доставлены в Бангладеш

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В Бангладеш из России доставлены корпус реактора ВВЭР-1200 и четыре парогенератора для второго энергоблока строящейся АЭС «Руппур» (генподрядчик строительства АЭС — АО АСЭ, Инжиниринговый дивизион Росатома).

Тяжеловесное оборудование реакторного отделения второго энергоблока АЭС (вес корпуса реактора — 333,6 тонны, парогенератора — 340 тонн) было изготовлено на заводе Атоммаш в Волгодонске, филиале компании «АЭМ-технологии».

Транспортировка груза заняла более двух месяцев. С площадки Атоммаша оборудование было перевезено на спецпричал Цимлянского водохранилища в Волгодонске, погружено на баржи и по воде доставлено в Новороссийск.

Морской путь оборудования из Новороссийска на грузовом судне «Anna» в бангладешский морской порт Монгла — через Черное море и Суэцкий канал — составил около 14 тысяч километров.

Изготовление корпуса реактора ВВЭР-1200 заняло более двух лет. При этом все операции проводились при непосредственном участии представителей уполномоченной организации, заказчика ВАЕС и Надзорного органа BAERA.

В октябре прошлого года в Бангладеш были доставлены корпус реактора и парогенераторы для первого энергоблока АЭС «Руппур». Планируется, что в сентябре 2021 года состоится операция по установке в проектное положение корпуса реактора энергоблока № 1.

Площадка АЭС «Руппур» расположена на восточном берегу реки Ганг в округе Пабна на расстоянии около 160 км на северо-западе от города Дакка — столицы республики. Проектирование и строительство объекта осуществляет Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом».

Атомная электростанция будет состоять из двух энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200, жизненный цикл которых составляет 60 лет с возможностью продления срока работы еще на 20 лет. Для первой АЭС Бангладеш выбран российский проект с реакторами ВВЭР-1200, успешно реализованный на Нововоронежской АЭС-2. Это эволюционный проект поколения 3+, который полностью удовлетворяет международным требованиям безопасности.