Досрочно завершено строительство второго куста скважин Семаковского месторождения

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ООО «РусГазАльянс» завершило строительство скважин КГС № 2 Фазы № 1 на Семаковском газовом месторождении. Пробурено 11 эксплуатационных горизонтальных скважин с большим отходом от вертикали (от 1198 м до 3045 м) с опережением графика на 2,6 месяца.

Сократить время работ удалось за счет тщательно проработанных геолого-технологических решений, применение которых позволило осуществить бурение без осложнений.

На всех скважинах достигнут проектный дебит. В частности, этому способствовало применение новейших подходов при геологическом и геонавигационном сопровождении проводки траекторий скважин на этапе бурения, а также внедрение высокотехнологичных систем на завершающем этапе строительства скважин.

В ходе строительства была также пробурена самая протяженная ЕRD (Extended Reach Drilling) скважина на сеноманские отложения в Российской Федерации с коэффициентом ERD 3,46.

Справка

ООО «РуcГазАльянс» учреждено в апреле 2017 года для разработки Парусового, Северо-Парусового и Семаковского месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе РФ.

Общий объем извлекаемых запасов газа этих месторождений — более 420 млрд куб. м, жидких углеводородов (нефть и конденсат) — более 7 млн тонн. Семаковское месторождение обладает наибольшим объемом извлекаемых запасов газа — более 320 млрд куб. м.

Начало промышленной добычи на Семаковском месторождении запланировано на 2022 год.

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