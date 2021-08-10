ИТПЗ запустил в опытно-промышленную эксплуатацию участок по изготовлению муфт

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При проектировании и реализации участка были соблюдены все необходимые требования и стандарты к качеству и технологии продукции. Применяемое оборудование ведущих мировых и российских производителей будет работать в едином производственном цикле и включает в себя как станки с ЧПУ, так и автоматизированные комплексы по обработке и нанесению покрытий.

«Введение в строй этого участка позволит предприятию полностью закрыть потребности в муфтах для производства насосно-компрессорных и обсадных труб. Необходимо отметить, что муфты производятся из собственной муфтовой заготовки. Это позволит управлять качеством изделий на всех этапах производства, повысить экономическую эффективность и улучшить управляемость при производственном планировании», — отметил заместитель управляющего директора ООО «Ижорский трубопрокатный завод» Сергей Коротков.

© aospg.ru

© aospg.ru