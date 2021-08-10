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Производство

ИТПЗ запустил в опытно-промышленную эксплуатацию участок по изготовлению муфт

 © aospg.ru

При проектировании и реализации участка были соблюдены все необходимые требования и стандарты к качеству и технологии продукции. Применяемое оборудование ведущих мировых и российских производителей будет работать в едином производственном цикле и включает в себя как станки с ЧПУ, так и автоматизированные комплексы по обработке и нанесению покрытий.

«Введение в строй этого участка позволит предприятию полностью закрыть потребности в муфтах для производства насосно-компрессорных и обсадных труб. Необходимо отметить, что муфты производятся из собственной муфтовой заготовки. Это позволит управлять качеством изделий на всех этапах производства, повысить экономическую эффективность и улучшить управляемость при производственном планировании», — отметил заместитель управляющего директора ООО «Ижорский трубопрокатный завод» Сергей Коротков.

 © aospg.ru

 © aospg.ru
Источник: http://aospg.ru/press-centr/novosti...iyu-uchastok-po-izgotovleniyu-muft/

Санкт-Петербург, Ижорский трубопрокатный завод, Сибирская Промышленная Группа, трубная промышленность
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