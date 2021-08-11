Производство семенного картофеля по технологии НПО «Агросс» «под крылом» фундаментальной науки

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Проект Meristem (разработка комплекса приемов, технологий и оборудования для обеспечения цикла первичного семеноводства картофеля) резидента технопарка высоких технологий Свердловской области — компании НПО «Агросс» увеличивает взаимодействие с фундаментальной наукой.

С 1 августа текущего года в Уральском научно-исследовательском институте сельского хозяйства — филиале ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН», размещена приобретенная НИИ гидроаэропонная установка «Meristem primobreeder lab 40», разработанная и произведенная НПО «Агросс». Установка предназначена для производства семенных миниклубней картофеля в пробирке (in-vitro). Оборудование должно пройти проверку в условиях, созданных и контролируемых научной организацией. В рамках развития проекта запланировано выделение площадей института под создание уникального фитотронного модуля, в котором будет располагаться одна из самых крупных в России ферм по круглогодичному производству семенного материала картофеля — миниклубней картофеля в пробирке (in-vitro).

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Как объявил создатель проекта Алексей Ковалев в своем Instagram: «Начало большого пути. У нас много нового. Во-первых: наш проект теперь официально под крылом Филиала УрФАНИЦ УрО РАН. Нам выделили площади для совместного развития изучаемой нами технологии производства первичного семенного материала картофеля. Во-вторых: произошла первая продажа комплекта лабораторного оборудования и поступило несколько заказов на приобретение. Уверены — наши клиенты будут нашими хорошими друзьями».

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Алексей Ковалев поделился планами на новый этап развития проекта: «Мы вырастили два урожая на установке в технопарке, получили очень интересные результаты, как прикладного характера, так и с точки зрения фундаментальной науки. Теперь фундаментальная наука взяла нас „под свое крыло“, нам помогут решать вопросы организационного характера, возьмут на себя сопровождение проекта — ежедневные круглосуточные наблюдения, уход за растениями и подобные „бытовые“ заботы. Таким образом, мы сможем сосредоточиться на главном: отладить производственные цепочки, скорректировать выявленные в процессе эксплуатации недочеты, правильно подобрать материалы и обеспечить выпуск современного, качественного и отказоустойчивого оборудования для обеспечения работы отрасли первичного семеноводства картофеля, что в свою очередь позволит повысить качество производимых корнеплодов попадающих на прилавки магазинов».

В компании НПО «Агросс» прокомментировали суть проекта: «Уникальность установки не в „железе“ или использовании уникального осветительного звена, а в технологических циклах производства. На этой установке теоретически можно выращивать все: от клубники до салата, но наши планы — вывести на рынок удобное в использовании, легко обслуживаемое и администрируемое, надежное оборудование, которое позволит любому из предприятий, осуществляющих деятельность в области оригинального семеноводства картофеля, вырастить под свои потребности необходимое количество первичного материала (миниклубней), сократив при этом его себестоимость и повысив качество».

К плюсам технологии относится и то, что производство миниклубня лабораторным методом в значительной степени снижает вероятность его поражения болезнями и вирусами. Одна из сторон разрабатываемой технологии производства и сопутствующего оборудование — это снижение влияния «человеческого» фактора на риски при производстве первичного материала оригинального семеноводства.

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Стоит упомянуть, Алексей Ковалев сам является научным сотрудником Уральского научно-исследовательского института сельского хозяйства- филиала ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН», недавно успешно завершил обучение в аспирантуре и вышел на защиту кандидатской диссертации по профильной теме.

Научное руководство проектом осуществляет Елена Петровна Шанина, руководитель научного селекционно-семеноводческого центра в области картофелеводства Уральского НИИ Сельского хозяйства — филиала ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН», доктор сельскохозяйственных наук.

Елена Шанина, научный руководитель проекта, отмечает: «Проект позволяет решить одну из актуальнейших проблем сегодняшнего дня, поставленной в повестку в рамках государственной научно-технической программы по селекции семеноводства картофеля: заменить по максимуму импортный семенной материал и усилить отечественные разработки за счет перехода на качественно новый технологический уровень. Данные установки позволяют увеличить количество клубней, выращиваемых из растения in-vitro с 5-8 до 250-300, и увеличить количество вегетационных периодов в году с одного до четырех».

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Добавим, проектом Агросс (Meristem) весной 2020 года проведены исследования в рамках совместной научной деятельности с одним из лидеров по производству семенного картофеля в России — «Агрофирмой «КРиММ» (с. Упорово, Тюменской обл.). Результатами остались удовлетворены обе стороны договора. НПО «Агросс» получило подтверждение своих разработок и лабораторных исследований, а «Агрофирма «КРиММ» — уверенность в эффективности проекта: несмотря на исключительные погодные условия данного летнего сезона средний коэффициент размножения в зависимости от сорта составил от 25 до 31 миниклубней, на одно растение in-vitro.

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В настоящее время компания Агросс выполняет монтаж трех установок для крупных агрономических ВУЗов страны.

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