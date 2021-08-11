НПП «Машпроект» стало победителем регионального этапа конкурса «100 лучших товаров России»

Ультразвуковой твердомер ТКМ-459С © mashproject.ru

По итогам первого этапа всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» портативные динамические твердомеры ТКМ-359 (модификации ТКМ-359С и ТКМ-359М) и ультразвуковые твердомеры ТКМ-459 (модификации ТКМ-459С и ТКМ-459М) санкт-петербургского производителя НПП «Машпроект» стали победителями в номинации «Продукция производственно-технического назначения».

Отборочный этап по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводил Центр стандартизации и метрологии Росстандарта — ФБУ «Тест-С.-Петербург». Ведущие эксперты региональной комиссии выполнили комплексный аудит и тщательно изучили выпускаемое оборудование и производственные процессы нашего предприятия. После чего по достоинству оценили портативные твердомеры серии ТКМ — их конкурентоспособность, надёжность, инновационность, а также отличные потребительские свойства.

Динамический твердомер ТКМ-359C портативный-НПП Машпроект © mashproject.ru

Победа в регионе позволила нам выйти на федеральный этап конкурса, который пройдёт в конце этого года в Москве, где статусное жюри назовёт сотню лучших российских товаров.

Участие в конкурсе — это прекрасная возможность для нашей компании продемонстрировать стабильность производства и высокое качество выпускаемых приборов для неразрушающего контроля, а также укрепить позиции на рынке.

Важно отметить, что в этом году Всероссийский конкурс «100 лучших товаров России» проходит уже в 24-й раз. Его организаторы — Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) и Академия проблем качества.