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Kотенко Cергей 24 июля 2025, 23:42 27 Производство

В Санкт-Петербурге стартовало серийное производство литиевых источников питания

 © avatars.dzeninfra.ru

Петербургская компания ООО «Кравт» запустила линию по производству аккумуляторов собственной разработки. Ранее оборудование этой серии импортировалось из-за рубежа.

Новое производство расположено на территории бизнес-инкубатора «Технопарк Санкт-Петербурга».

Подобные источники питания сегодня применяются в портативных медицинских приборах, беспилотных системах, морской технике и других автономных устройствах. В производстве используются новейшие технологии, соответствующие современным требованиям, отметили в городской администрации.

В настоящий момент компания наладила серийное производство аккумуляторных источников питания различной сложности. Это не только простые, но и так называемые «умные» батареи с BMS (Battery Management System). Данная система следит за состоянием аккумуляторной батареи и обеспечивает ее безопасную и эффективную работу.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Кравт» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2019 году. Генеральным директором и бенефициаром компании значится бизнесмен Дмитрий Королев. На сайте «Технопарка Санкт-Петербурга» ООО «Кравт» заявлено как R&D компания полного цикла, специализирующаяся на контрактной разработке и производстве аккумуляторных батарей и электронных приборов различного назначения. Ее продукция включена в реестр производителей радиоэлектронной продукции Минпромторга РФ. Также компания включена в реестр «Малых технологических компаний» (МТК) Минэкономразвития РФ.

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Источник: www.kommersant.ru
аккумуляторы, Санкт-Петербург, импортозамещение
  • Badassgoliath Badassgoliath
    25.07.2505:40:03

    На сайте «Технопарка Санкт-Петербурга» ООО «Кравт» заявлено как R&D компания полного цикла

    Заявить на сайте можно что угодно, проверять это никто не будет.

    Банки литиевые скорее всего импорт, платы управления тоже. Ибо то, что —

    на территории бизнес-инкубатора «Технопарк Санкт-Петербурга».

    — делается всё это, включая химикаты, очень маловероятно.

    Куда более вероятно, что

    бизнесмен Дмитрий Королев

    арендовал помещение, закупил несколько аппаратов точечной сварки, и теперь там собирают батареи из покупных частей. Такая сборка — дело быстрое, достаточно пары станков и человек пять на комплектовке.

    компания включена в реестр «Малых технологических компаний» (МТК)

    Малая компания не может всё это делать сама.

    Ее продукция включена в реестр производителей радиоэлектронной продукции Минпромторга РФ

    Была недавно информация, что требования этого реестра, касающиеся батарей, сильно снизили относительно другой продукции. То есть если ты «производишь батареи», то попасть в этот реестр намного проще.

    В общем, я предполагаю, с вероятностью 80 процентов, что всё обстоит именно так.

    #1303927
    • Нет аватара Azimut99
      25.07.2507:47:03

      Разумеется, не исключено, что используются импортные аккумуляторные элементы, но есть тонкость. От выбора поставщика аккумуляторных элементов, их отбраковки и подборе комплектов (для выравнивания по внутреннему сопротивлению) и использовании качественных комплектующих многое зависит.

      Кстати, платы BMS в России тоже производятся, но, возможно, в недостаточном количестве и ассортименте. В любом случае, частные фирмы учитывают оптимальность выбора — надёжность и стоимость комплектующих.

      #1303929
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