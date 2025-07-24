В Санкт-Петербурге стартовало серийное производство литиевых источников питания

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Петербургская компания ООО «Кравт» запустила линию по производству аккумуляторов собственной разработки. Ранее оборудование этой серии импортировалось из-за рубежа.

Новое производство расположено на территории бизнес-инкубатора «Технопарк Санкт-Петербурга».

Подобные источники питания сегодня применяются в портативных медицинских приборах, беспилотных системах, морской технике и других автономных устройствах. В производстве используются новейшие технологии, соответствующие современным требованиям, отметили в городской администрации.

В настоящий момент компания наладила серийное производство аккумуляторных источников питания различной сложности. Это не только простые, но и так называемые «умные» батареи с BMS (Battery Management System). Данная система следит за состоянием аккумуляторной батареи и обеспечивает ее безопасную и эффективную работу.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Кравт» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2019 году. Генеральным директором и бенефициаром компании значится бизнесмен Дмитрий Королев. На сайте «Технопарка Санкт-Петербурга» ООО «Кравт» заявлено как R&D компания полного цикла, специализирующаяся на контрактной разработке и производстве аккумуляторных батарей и электронных приборов различного назначения. Ее продукция включена в реестр производителей радиоэлектронной продукции Минпромторга РФ. Также компания включена в реестр «Малых технологических компаний» (МТК) Минэкономразвития РФ.

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