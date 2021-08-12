Компания «Геобурмаш» увеличила серийное производство бурового инструмента

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Компания ООО «ЗБИ «Геобурмаш», резидент Технопарка высоких технологий Свердловской области «Университетский», увеличила серийное производство бурового инструмента.

В номенклатуре выпускаемой продукции «Геобурмаш» около 2000 изделий. Предприятие производит буровой инструмент с 2010 года и строго соблюдает все технологические требования. Сегодня среди потребителей продукции завода: ПАО «Газпром», ПАО «Роснефть» и другие предприятия. В ближайшей перспективе завод готовится к выходу на экспорт.

Производство «ЗБИ «Геобурмаш» имеет полный замкнутый цикл механической обработки, продукция производится на высокоточном оборудовании с применением станков и обрабатывающих центров с ЧПУ. На заводе постоянно идет модернизация производства, с внедрением последних разработок в технологии обработки металлов. Инновационные разработки на заводе помогают внедрять научные сотрудники Уральского государственного горного университета, Уральского Федерального университета, ряда геологоразведочных и проектно-изыскательских организаций.

История завода бурового инструмента «Геобурмаш» началась в 2008 году, когда выпускник УГТУ-УПИ Валентин Зимин решил заняться серьёзным бизнесом, подготовив амбициозный план по производству бурового инструмента для различных видов буровых работ. Изучив сферу производства и рынок сбыта, он арендовал помещение, купил оборудование, собрал команду и начал работать. Начав своё дело, молодой руководитель поэтапно решал поставленные задачи. Первоначально завод располагался в Верхней Пышме, сегодня же он базируется в Верхних Сергах, откуда собственно родом и его генеральный директор — Валентин Зимин.

ООО «Завод бурового инструмента «Геобурмаш» является поставщиком оборудования для таких известных проектов как: Магистральный газопровод «Сила Сибири», строительство моста на остров «Русский» и другие. Сегодня среди потребителей продукции завода: ПАО «Газпром», ПАО «Роснефть» и другие предприятия, работающие, по словам Валентина Зимина, «от Калининграда до Владивостока».

© a.radikal.ru

© d.radikal.ru

В ближайшей перспективе завод готовится к выходу на экспорт — для этого специалисты завода проходят в СОФПП образовательную программу «Экспортный акселератор». Сегодня предприятие выстраивает деловые связи с предприятиями Узбекистана, Таджикистана и др.

Кроме того, компания — участник комплексной программы поддержки предприятий «Выращивание», направленного на повышение уровня технологической готовности предприятий.

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«Мы производим буровой инструмент с 2010 года и строго соблюдаем все технологические требования. У нас процент брака равен нулю, поэтому практически нет рекламаций», — говорит Валентин Зимин.

Валентин Зимин © d.radikal.ru

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предоставил предприятию в 2020 году льготный заем на покупку нового оборудования. «Займы фонда — это быстро и выгодно, а ставка значительно ниже, чем в рамках банковского кредитования. Увеличение производственных мощностей за счет ввода двух новых станков позволило нам только за первое полугодие текущего года получить выручку порядка 60 млн. рублей, такую же сумму мы получили за весь 2020 год. Рассчитываем, что к концу текущего года подойдем как минимум с двукратным ростом выручки по сравнению с прошлым годом», — рассказывает Валентин Зимин.

© c.radikal.ru

© a.radikal.ru

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