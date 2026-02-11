MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
вчера 30
Великоросс Новые заводы и цеха

На Уралхимпласте открыли новый цех по выпуску связующих для литья и индустриальных новолачных смол

© www.kommersant.ru

Новый цех полного цикла по выпуску связующих для литейной промышленности и индустриальных новолачных смол открыли на «Уралхимпласте» в Нижнем Тагиле (Свердловская область).

Инвестиции в проект составили 4 млрд руб.

Предприятие «Уралхимпласт» ежегодно будет производить 26 тыс. тонн литейных связующих и 9 тыс. тонн новолачных смол, которые заменят импортную продукцию для ключевых отраслей — автомобилестроения, станкостроения, строительства и других. В целом мощность завода увеличится на 25%, что позволит расширить рынок сбыта.

Серийно такая продукция до сих пор в России не выпускалась, чаще всего ее импортировали из Китая.

Новое производство оснащено современными системами очистки.

© www.kommersant.ru

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: www.kommersant.ru

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт