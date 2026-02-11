На Уралхимпласте открыли новый цех по выпуску связующих для литья и индустриальных новолачных смол
Новый цех полного цикла по выпуску связующих для литейной промышленности и индустриальных новолачных смол открыли на «Уралхимпласте» в Нижнем Тагиле (Свердловская область).
Инвестиции в проект составили 4 млрд руб.
Предприятие «Уралхимпласт» ежегодно будет производить 26 тыс. тонн литейных связующих и 9 тыс. тонн новолачных смол, которые заменят импортную продукцию для ключевых отраслей — автомобилестроения, станкостроения, строительства и других. В целом мощность завода увеличится на 25%, что позволит расширить рынок сбыта.
Серийно такая продукция до сих пор в России не выпускалась, чаще всего ее импортировали из Китая.
Новое производство оснащено современными системами очистки.
