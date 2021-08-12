Дамате начала экспорт индейки в страны Карибского бассейна

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Первой страной-покупателем стала Гаити, куда на этой неделе отправились несколько контейнеров продукции. Всего в августе и сентябре этого года «Дамате» планирует поставить в эту страну 135 тонн индейки.

В ближайшее время «Дамате» планирует расширить ассортимент экспорта в Гаити за счет продукции глубокой переработки, производимой на новом заводе в Пензенской области. С этой целью компания уже подала соответствующие заявки на получения разрешений.

«Для нас, как для крупного производителя мяса индейки, этот регион является стратегически важным. Дело в том, что исторически такие страны как Мексика или Чили всегда были крупными потребителями индейки, она очень широко используется в традиционных национальных кухнях. К тому же, в отличие от России, где индейка долго считалась редким праздничным блюдом, в этих странах развита культура потребления этого вида мяса и нет необходимости в его дополнительной популяризации», — сказал генеральный директор ГК «Дамате» Рашид Хайров.

Главным производителем и экспортером мяса индейки на мировом рынке являются США, которые традиционно экспортируют его в Мексику и другие страны Центральной Америки. Это объясняется не только географической близостью поставщика, но и двусторонними и многосторонними региональными соглашениями о свободной торговле NAFTA и САFTA. У России же пока таких соглашений нет, но это не стало препятствием для успешного налаживания поставок российской индейки в этот регион благодаря высоко конкурентному соотношению цены и качества продукции.

Глобализация международных поставок позволяет «Дамате» иметь компетентные цены на транспортировку продукции в Карибский бассейн, а расширение поставок продукции глубокой переработки должно увеличить экономическую эффективность экспортных операций в латиноамериканский регион.