Новый спортивный комплекс с ледовой ареной открылся в Кузбассе

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В Рудничном районе Кемерова открыт новый спортивный комплекс «Сосновый».В день здесь смогут заниматься более 800 человек. На ледовой площадке будут проходить тренировочные занятия детских секций по хоккею с шайбой и фигурному катанию, на достойной базе с хорошей экипировкой будем растить будущих чемпионов. В строительство объекта вложено 458 миллионов рублей из консолидированного бюджета

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На первом этаже «Соснового» расположены три входных группы: для посетителей, спортсменов и персонала, оборудованы четыре раздевалки для занятий на льду, прокат коньков, медицинский блок, конференц-зал, инвентарные, мастерские и технические помещения. На втором этаже размещены административные помещения, зал аэробики и тренажерный зал с раздельными раздевалками, буфет.

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