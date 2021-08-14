В Петербурге открыта новая поликлиника

© gov.spb.ru

В Приморском районе открылась новая поликлиника № 125 на Вербной улице.

Поликлиника рассчитана на 600 посещений в смену, она сможет обслуживать до 60 тысяч человек. Сейчас к ней уже прикреплено 20 тысяч взрослых жителей микрорайона Коломяги.

Учреждение соответствует всем современным стандартам, оснащено необходимым оборудованием, работает в «бережливом» формате. В поликлинике есть отделение, отвечающее за вакцинацию и углубленную диспансеризацию, в том числе людей, переболевших ковидом. Возможность привиться здесь будет у 250 человек в смену.

В этом году планируется начать строительство еще одной поликлиники на 600 посещений в смену на Туристской улице. В ЖК «Богатырь» на Полевой Сабировской улице будет офис врача общей практики. Застройщик безвозмездно передаст помещения в собственность города.

© static.nevnov.ru

© forpost-sz.ru

© static.nevnov.ru

© static.nevnov.ru

© static.nevnov.ru

© static.nevnov.ru