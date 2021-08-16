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В Белгороде открыли второе здание самого большого детского сада «Антошка». Здание торжественно открыли 6 августа. Теперь это самое крупное дошкольное учреждение в областном центре, сообщает пресс-служба мэрии.

Первый корпус заработал в 2020 году. С открытием второго здания, площадью более 10 тысяч кв.м, детский сад смогут одновременно посещать 900 детей. В «Антошке» есть развивающий центр, бассейн и сенсорная комната, актовый и музыкальный залы. По всему периметру установлена система видеонаблюдения, а на входе в детский сад — пульт охраны и турникеты. По словам чиновника мэрии города, новый сад «верх совершенства в части строительства и технического обеспечения».

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«Я рад, что все получилось и что сегодня такой большой центр у нас в полном объёме начинает работать. Мы очень хотим, чтобы Белгородская область быстро развивалась, чтобы был слышен детский смех. Поэтому должны строиться детские сады и ремонтироваться школы. Ещё немножко заложили денег на благоустройство территории, надеюсь, в течение 2−3 месяцев мы его завершим», сказал на открытии губернский чиновник.

Дошкольное учреждение построено в рамках нацпроекта «Демография». Здесь созданы 24 группы, из которых шесть для детей раннего возраста и две — логопедические.

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