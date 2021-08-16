В Екатеринбурге появился новый детский сад. Здание внешне очень напоминает средневековый замок
В Екатеринбурге появился новый детский сад № 43. Его открыли в Академическом микрорайоне на улице Парина, 42. Здание внешне очень напоминает средневековый замок, но отчего-то вписать его решили в современный минималистичный квартал.
Площадь детсада — почти 5 тысяч квадратных метров. Он рассчитан на 300 детей — 12 групп по 25 детей, в том числе две ясельные — для детей до трех лет. Для каждой группы предусмотрена своя прогулочная площадка. Посещать учреждение смогут 300 маленьких екатеринбуржцев.
К строительству садика приступили в начале 2020 года, в мае 2021-го уже были готовы все стены, за три месяца строители завершили внутреннюю отделку и благоустройство. По периметру участка повесили камеры наблюдения.
Также на прилегающей территории специалисты построили спортивную площадку с прорезиненным покрытием.
Дети идут на спортивную площадку
Для каждой группы предусмотрена своя прогулочная площадка
Малые архитектурные формы на прогулочной площадке
Малые архитектурные формы на прогулочной площадке
Для каждой группы предусмотрена своя прогулочная площадка
В учреждении созданы все условия для развития у малышей творческих способностей: есть музыкальный зал, комната творчества
В новом здании имеется 12 групп, в том числе 2 ясельных
Детский сад оборудован прачечной
https://vk.com/...3911449_2761794
https://www.e1....08/09/70068839/
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16.08.2115:57:40