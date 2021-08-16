В Екатеринбурге появился новый детский сад. Здание внешне очень напоминает средневековый замок

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В Екатеринбурге появился новый детский сад № 43. Его открыли в Академическом микрорайоне на улице Парина, 42. Здание внешне очень напоминает средневековый замок, но отчего-то вписать его решили в современный минималистичный квартал.

Площадь детсада — почти 5 тысяч квадратных метров. Он рассчитан на 300 детей — 12 групп по 25 детей, в том числе две ясельные — для детей до трех лет. Для каждой группы предусмотрена своя прогулочная площадка. Посещать учреждение смогут 300 маленьких екатеринбуржцев.

К строительству садика приступили в начале 2020 года, в мае 2021-го уже были готовы все стены, за три месяца строители завершили внутреннюю отделку и благоустройство. По периметру участка повесили камеры наблюдения.

© c.radikal.ru

Также на прилегающей территории специалисты построили спортивную площадку с прорезиненным покрытием.

© a.radikal.ru

Дети идут на спортивную площадку

© a.radikal.ru

© d.radikal.ru

© b.radikal.ru

Для каждой группы предусмотрена своя прогулочная площадка

© a.radikal.ru

Малые архитектурные формы на прогулочной площадке

© a.radikal.ru

© c.radikal.ru

Малые архитектурные формы на прогулочной площадке

© d.radikal.ru

Для каждой группы предусмотрена своя прогулочная площадка

© c.radikal.ru

© a.radikal.ru

В учреждении созданы все условия для развития у малышей творческих способностей: есть музыкальный зал, комната творчества

© c.radikal.ru

© a.radikal.ru

© c.radikal.ru

В новом здании имеется 12 групп, в том числе 2 ясельных

© b.radikal.ru

© b.radikal.ru

Детский сад оборудован прачечной

© a.radikal.ru

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https://екатеринбург.рф/news/photos/42642