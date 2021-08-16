Производство полуфабрикатов из индейки запустили на Ставрополье

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В Изобильненском округе Ставропольского края наладили переработку мяса индейки.

Новое перерабатывающее производство запустила компания «Агро-Плюс» в дополнение к уже имеющимся у нее мощностям по производству индейки — инкубатору и комбикормового заводу. Таким образом, компания наладила на Ставрополье полный производственный цикл.

На новом предприятии будут перерабатывать 2,5 тысячи тонн продукции, а после запуска дополнительных мощностей — втрое больше. Размер инвестиций составил 500 млн рублей.⠀

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Ассортимент широкий — от охлажденного и замороженного мяса, полуфабрикатов до готовых сосисок, колбас и деликатесов. На ставропольских прилавках они уже есть.

Это ещё одно звено в производственной цепочке, которую выстроила в регионе компания «Агро-Плюс». На Ставрополье у неё свой инкубатор и комбикормовый завод, откормочные площадки. Поэтому индейка, которую будут перерабатывать на заводе, — на 100% ставропольская.⠀