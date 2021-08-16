«Полимех» запустил линию по переработке ПЭТ-бутылок в Казахстане

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Компания «Полимех» (г. Москва) запустила линию по переработке использованных бутылок из полиэтилентерефталата (ПЭТФ) производительностью 500 кг/ч в Атырауской области Казахстана, а также линию по изготовлению полимер-песчаных изделий.

В состав линии входит оборудование для предварительной обработки ПЭТ-бутылок, несколько стадий моек (в том числе и в горячая стадия), сушка и сепарация, что позволяет получать чистый и качественный ПЭТ-флекс.

Оборудование отделяет этикетку, которая поступает в линию для изготовления полимер-песчаной продукции, где на выходе получают готовую продукцию, такую как плитка с надписью «DANGER ОПАСНО», изделие «Колодец заземления» и крышку колодца заземления.

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Совокупность использования сразу двух линий делает производство безотходным, что позволяет получить максимальную прибыль.

Компания «Полимех» занимается производством оборудования для вторичной переработки пластмасс с 1995 года. За это время предприятие помогло сотням компаний найти качественное оборудование для расширения производственной базы и предоставило множеству людей возможность для начала собственного успешного бизнеса, связанного с переработкой пластиковых отходов.