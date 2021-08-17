Первый урожай ягод собрали на подмосковном предприятии в Наро-Фоминске

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На предприятии «Гринфилдс Агро» Московской области собрали первый урожай клубники, ежевики и малины.

На сегодняшний день здесь собрано более 42 тонн ягоды, в частности, 25 тонн клубники, 9 тонн ежевики и 8 тонн малины. Всего до конца текущего года «Гринфилдс Агро» планирует произвести 180 тонн ягодной продукции.

К 2022 году предприятием планируется завершить создание второй очереди комплекса тоннельных теплиц.

Вторая очередь теплиц площадью 90 га позволит увеличить валовое производство ягодной продукции, привлечь более 1 млрд рублей инвестиций и создать порядка 600 новых рабочих мест. А к 2024 году предприятие планирует освоение площади в 148 га с увеличением объема производства ягоды до 2 тыс. тонн.

Производство ягодных культур на предприятии осуществляется при использовании пленочных тоннельных теплиц с системой капельного полива. Также применяется система био-защиты растений, что позволяет ягодам соответствовать стандарту органического производства.

© msh.mosreg.ru

© msh.mosreg.ru

© msh.mosreg.ru

© msh.mosreg.ru

© msh.mosreg.ru

© msh.mosreg.ru