В аэропорту Махачкалы открыли международный терминал

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В Махачкале 17 августа прошла церемония открытия нового терминала международных воздушных линий в аэропорту «Уйташ» им. дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана.

Открытие международного терминала аэропорта Махачкалы позволит увеличить до 300 тыс. человек в год пассажиропоток авиаузла столицы Дагестана, что втрое больше пропускной способности прежнего.

Площадь терминала — более 11 тыс. кв. м, пассажиропоток — около 300 тыс. человек в год, пропускная способность — 190 человек в час. Паспортный контроль в аэропорту будет осуществляться в десяти кабинах.

На строительство и оснащение нового международного терминала АО «Аэропорт Махачкала» выделило 1,6 млрд рублей частных инвестиций.

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Новый терминал является первым в Северо-Кавказском федеральном округе по своим техническим характеристикам и единственным, оснащенным телетрапами.

Открытие нового международного терминала самого южного аэропорта России придаст импульс расширению международных связей не только Дагестана, но и России в целом. «Новый терминал должен решить проблему очередей, значительно повысить комфорт путешественников. По площади он почти в 10 раз просторнее, чем старый.

Международный аэропорт Махачкала (Уйташ) имени дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана — единственный в Дагестане, после реконструкции взлетно-посадочной полосы в 2014 году он с каждым годом улучшает основные показатели. Из него выполняются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сургут, Ростов-на-Дону, Краснодар, Самару, Тюмень, Новый Уренгой, до закрытия в России международного авиасообщения — в города Казахстана, Турции и ОАЭ.

Ввод в эксплуатацию терминала позволит аэропорту избавиться от реверсивной схемы обслуживания пассажиров международных направлений — теперь одновременно будут обслуживаться пассажиры на вылет и на прилет.