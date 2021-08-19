В Калмыкии открылась новая детская поликлиника

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В Элисте состоялось открытие нового здания детской поликлиники Республиканского детского медицинского центра имени В. Д. Манджиевой.

К новому зданию прикреплено детское население центральной, восточной и западной части Элисты. Соответственно филиалы РДМЦ им. В.Д.Манджиевой в 1,2 и 4 микрорайонах закрылись. Здесь также располагается лаборатория (клинико-диагностическая, бактериологическая и паразитологическая), рентген, УЗИ и т. д. Всего 30 участков, 19 узких специалистов, также отделение оказания медпомощи детям в образовательных организациях.

Во всех пространствах имеется необходимая мебель и оборудование, для перемещения предусмотрена группа лифтов.

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https://riakalm.ru/index.php/news2/29925-v-eliste-otkrylas-novaya-detskaya-poliklinika