В Калмыкии открылась новая детская поликлиника
В Элисте состоялось открытие нового здания детской поликлиники Республиканского детского медицинского центра имени В. Д. Манджиевой.
К новому зданию прикреплено детское население центральной, восточной и западной части Элисты. Соответственно филиалы РДМЦ им. В.Д.Манджиевой в 1,2 и 4 микрорайонах закрылись. Здесь также располагается лаборатория (клинико-диагностическая, бактериологическая и паразитологическая), рентген, УЗИ
Во всех пространствах имеется необходимая мебель и оборудование, для перемещения предусмотрена группа лифтов.
https://riakalm.ru/index.php/news2/29925-v-eliste-otkrylas-novaya-detskaya-poliklinika
Читайте также...
- В Иваново открылся центр ядерной медицины
- В Сургуте открылась поликлиника на 425 посещений в смену
- В Иркутской области открылся новый госпиталь для лечения коронавируса
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
19.08.2119:06:03