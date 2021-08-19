ПК Транспортные системы завершила поставку партии троллейбусов в Саратов

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Российский разработчик и производитель современного городского электротранспорта «ПК Транспортные системы» завершил поставку в Саратов партии из 24 модернизированных троллейбусов «Адмирал» 6281.01 с увеличенным автономным ходом. Каждый из троллейбусов рассчитан на перевозку 85 пассажиров. Подвижной состав произведен на Энгельсском заводе электрического транспорта.

В июне 2021 года «ПК Транспортные системы» выиграла конкурс на поставку троллейбусов, который проводила ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания». Средства на закупку новых троллейбусов Саратов получил из федерального и регионального бюджетов благодаря участию региона в национальной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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«Троллейбус „Адмирал“ 6281.01 не имеет аналогов на российском рынке, — отмечает президент „ПК Транспортные системы“ Феликс Винокур. — Этот подвижной состав с динамической зарядкой может преодолевать на автономном ходу без подключения к контактной сети до 20 километров благодаря уникальной, адаптированной под российские условия эксплуатации тяговой батареи».

Троллейбус «Адмирал» — полностью низкопольный, имеет эргономичный светлый салон с дополнительной подсветкой накопительных площадок. Повышенную пропускную способность состава обеспечивают три широких дверных проема. Встроенный автоматический климат-контроль, мультимедийные комплексы, USB-разъемы для зарядки мобильных гаджетов делают поездку комфортнее.

Конструкция салона, выполненная из алюминия, снижает пожарную нагрузку и повышает срок службы внутренних конструкций, а экологически чистые электрические системы отопления сокращают выброс вредных веществ в атмосферу.

Система накопления энергии в троллейбусе — новое отечественное компоновочное решение в области литиево-ионных аккумуляторов, разработанное совместно с ПК «Энергетические системы». Благодаря снижению на 100 кг. веса аккумуляторного блока производителю удалось повысить пассажировместимости.

Троллейбусы «Адмирал» сегодня успешно эксплуатируются в Санкт-Петербурге, Омске, Иваново и Самаре.