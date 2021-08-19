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Транспорт и логистика

ПК Транспортные системы завершила поставку партии троллейбусов в Саратов

 © sarnovosti.ru

Российский разработчик и производитель современного городского электротранспорта «ПК Транспортные системы» завершил поставку в Саратов партии из 24 модернизированных троллейбусов «Адмирал» 6281.01 с увеличенным автономным ходом. Каждый из троллейбусов рассчитан на перевозку 85 пассажиров. Подвижной состав произведен на Энгельсском заводе электрического транспорта.

В июне 2021 года «ПК Транспортные системы» выиграла конкурс на поставку троллейбусов, который проводила ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания». Средства на закупку новых троллейбусов Саратов получил из федерального и регионального бюджетов благодаря участию региона в национальной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

 © russiapost.su

«Троллейбус „Адмирал“ 6281.01 не имеет аналогов на российском рынке, — отмечает президент „ПК Транспортные системы“ Феликс Винокур. — Этот подвижной состав с динамической зарядкой может преодолевать на автономном ходу без подключения к контактной сети до 20 километров благодаря уникальной, адаптированной под российские условия эксплуатации тяговой батареи».

Троллейбус «Адмирал» — полностью низкопольный, имеет эргономичный светлый салон с дополнительной подсветкой накопительных площадок. Повышенную пропускную способность состава обеспечивают три широких дверных проема. Встроенный автоматический климат-контроль, мультимедийные комплексы, USB-разъемы для зарядки мобильных гаджетов делают поездку комфортнее.

Конструкция салона, выполненная из алюминия, снижает пожарную нагрузку и повышает срок службы внутренних конструкций, а экологически чистые электрические системы отопления сокращают выброс вредных веществ в атмосферу.

Система накопления энергии в троллейбусе — новое отечественное компоновочное решение в области литиево-ионных аккумуляторов, разработанное совместно с ПК «Энергетические системы». Благодаря снижению на 100 кг. веса аккумуляторного блока производителю удалось повысить пассажировместимости.

Троллейбусы «Адмирал» сегодня успешно эксплуатируются в Санкт-Петербурге, Омске, Иваново и Самаре.
Источник: https://www.metalinfo.ru/ru/news/128822

транспорт, ПК Транспортные системы, Энгельсский завод электрического транспорта, троллейбус Адмирал, Саратовская область
  • user78 user78
    20.08.2100:16:09

    Красивый троллейбус.    

     © transphoto.org

    Поставки по городам:

    Санкт-Петербург — 87

    Омск — 62

    Иваново — 31

    Саратов — 24

    Самара — 22

    Энгельс — 3

    Итого, с 2020-го года на Энгельсском заводе ПК «Транспортные системы» (бывший «Тролза») произвели 229 шт. таких новейших троллейбусов.    

    Плюс с 2019 по 2021 в различные города России было поставлено 286 шт. новеньких вологодских троллейбусов ВМЗ-5298.01 «Авангард», а также 115 шт. уфимских УТТЗ-6241 «Горожанин».

    С 2019 по 2021 в РФ выпущено 859 шт. новых троллейбусов и 771 шт. новых электробусов (КАМАЗ-6282, ЛИАЗ-6274, ГАЗ-7720, Волгабус-5270.E0). Суммарно более 1630 шт. единиц нового дорожного электротранспорта произвели на 7 заводах в России за последние 2,5 года.    

    Отредактировано: user78~00:31 20.08.21
    #1238013
  • Badassgoliath Badassgoliath
    20.08.2105:49:23

    Этот подвижной состав с динамической зарядкой может преодолевать на автономном ходу без подключения к контактной сети до 20 километров

    Видел их в Саратове, идущими по маршруту N°5 без подключения токосъёмников. А знакомый прокатился и расспросил водителя. Тот сказал, что им велели ездить по принципу разряд-заряд, чтобы выяснить на практике дальность автономного хода.

    Итоги такие: со включенными кондиционерами около 10 км, без кондиционеров около 17 км. Учитывая то, что у маршрута N°5 имеется длинный подъём, то в принципе похоже, что троллейбус и впрямь в крайнем случае может проехать до 20 км сам, если выключит кондиционеры и дорога будет иметь меньше перепадов высот.

    #1238018
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