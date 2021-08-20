ОДК открыла станцию испытания авиадвигателей Д-36 на Арамильском авиационном ремонтном заводе

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Станция испытания авиадвигателей Д-36 всех модификаций начала работу на АО «Арамильский авиационный ремонтный завод» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) в г. Арамиль Свердловской области. Станция построена в рамках стратегии импортозамещения для выполнения полного цикла ремонта авиадвигателей этого типа. Экономический эффект от нового объекта составляет более 8 млн рублей с каждого отремонтированного двигателя.

На станции предусмотрен полный цикл испытания авиационных двигателей семейства Д-36, которые используются на самолетах АН-72, АН-74, Бе-200 и других, включая этапы консервации и упаковки. Станция с автоматизированным управлением производственным процессом была спроектирована и построена АО «Казанский Гипронииавиапром имени Б. И. Тихомирова» в 2020 году. Проектирование производилось с расчетом дальнейшей модернизации и испытаний более мощных двигателей, таким образом возможна установка двигателя с тягой до 20 тонн. В первой половине 2021 года проводились работы по аттестации, наладке и опытной эксплуатации объекта.

«До 2018 года мы испытывали отремонтированные у нас двигатели на других, в том числе сторонних предприятиях. С целью исключения временных и материальных затрат в ОДК было принято решение обеспечить ввод в эксплуатацию собственной станции испытания авиационных двигателей Д-36. В апреле и мае 2021 года, в рамках опытной эксплуатации, мы провели полный цикл испытаний четырех двигателей. Сегодня станция полностью готова к работе», — сообщил заместитель генерального директора — управляющий директор ААРЗ Андрей Крылов.

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Испытания авиационных двигателей семейства Д-36 на Арамильском авиационном ремонтном заводе ОДК

Экономический эффект от использования станции испытания авиадвигателей Д-36 составляет более 8 млн. рублей с каждого отремонтированного двигателя. По перспективным планам ААРЗ, на период до 2024 года объемы ремонта Д-36 составят 10 — 11 единиц в год. Таким образом, при выполнении полного цикла ремонта двигателей на собственных производственных площадях данный инвестиционный проект окупается за 3,5 года — к середине 2024 года, что является хорошим показателем для промышленного предприятия. А если учитывать универсальный характер станции, на которой технически можно проводить испытания более мощных, но схожих по конструкции двигателей, экономический эффект возрастает еще больше.