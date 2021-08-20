«Урал» разработал новый военный грузовик

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На форуме «Армия-2021», который откроется 23 августа в подмосковной Кубинке, автомобильный завод «Урал» представит новую разработку — армейский грузовик 4×4 с бронированной капотной кабиной. Первое фото этой машины опубликовали в соцсетях — и она удивляет своим необычным дизайном.

Крышка капота у новинки интегрального типа, дизайнеры наделили ее широченной решеткой радиатора и отрицательным уклоном передней части. Такой дизайн определенно будет внушать страх противнику. Бронекабина, разумеется, сварена из плоских листов, стекла здесь также бронированные и особо толстые. Капот отформован из стеклопластика и откидывается вперед (как на ЗИЛ-4331).

По предварительной информации, новый армейский Урал построен на шасси серийного Урал-43206. Это значит, что машина оснащена турбодизелем ЯМЗ и имеет грузоподъемность около четырех тонн или чуть меньше с учетом защищенной кабины.

Напомним, «Урал» производит широкую гамму бронемашин для армии, в том числе новейшие семейства Торнадо-У и Тайфун-У.

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