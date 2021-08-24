Сегежский ЦБК начал промышленный выпуск специальной белой бумаги

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ПАО «Сегежа Групп», дочерняя компания ПАО АФК «Система» и ведущий российский вертикально-интегрированный лесопромышленный холдинг с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины, начала промышленный выпуск сразу двух новых продуктов: белой микрокрепированной и белой микрокрепированной высокопористой бумаги.

Продукция производится на флагманском предприятии компании — Сегежском ЦБК (Карелия). Новые продукты поставляются как на собственные конвертинговые мощности Группы для производства бумажной упаковки, так и сторонним потребителям в России и за рубежом.

Производство соответствует высоким экологическим стандартам. Бумага выпускается на БДМ-11 — самой передовой и технологичной не только в России, но и в Европе. Подготовка сырья (целлюлозы) происходит на современном оборудовании — специально «под проект» в прошлом году был установлен новый гидроразбиватель, модернизирована система водоочистки.