Электромобиль «Эра» представили на форуме «Армия-2021»
Военный инновационный Технополис «Эра» представил на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2021» уникальную действующую модель электротранспорта, разработанную для Вооруженных Сил Российской Федерации — электромобиль «ЭРА».
Электромобиль обладает широким спектром возможностей, может применяться для проведения разведки, подвоза запасов или медикаментов. Похожие экспонаты за рубежом находятся в стадии разработки, а представленный на форуме электромобиль «ЭРА» — уникальная инновационная действующая модель.
У разработки есть российские аналоги, но в отличие от них электромобиль Технополиса имеет ряд преимуществ, на модели установлено дополнительное специальное оборудование (электроподвеска, лебедка, площадка для беспилотного летательного аппарата, прожекторы, солнечная батарея, противоосколочное одеяло). Он бесшумен и скрытно преодолевает значительные расстояния, без проблем передвигается по пересеченной местности и бездорожью, модернизированная тормозная система уменьшает расстояние тормозного пути, а настройки возвращения энергии двигателя (рекуперации двигателя) позволяют увеличить дальность хода.
Таким образом, актуальность разработки заключается в его простоте, дешевизне производства, легкости обслуживания, дальнейшей эксплуатации и модернизации.
В ходе проведения учений «Славянское братство» электромобиль «ЭРА» подтвердил, а по некоторым показателям превзошел ожидаемый результат. Также машина аппробирована на песчаных дюнах в сложных дорожных и погодных условиях.
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