Российские ударные вертолёты Ка-52М и Ми-28НМ получили новую дальнобойную ракету

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Российские ударные вертолёты получили на вооружение новую лёгкую многоцелевую управляемую ракету «изделие 305Э». Она войдёт в комплекс вооружения модернизированных вертолётов Ка-52М и Ми-28НМ.

Минобороны приняло решение об оснащении новой ракетой «изделие 305Э» ударных вертолётов. Кроме ударных Ка-52М и Ми-28НМ новый боеприпас может получить и транспортно-боевой вертолёт Ми-8АМТШ-ВН «Сапсан», предназначенный для десантирования групп спецназа и поддержки их с воздуха.

По имеющимся данным, при массе общей массе в 105 кг с боевой частью в 25 кг, ракета отличается компактностью. Заявленное гарантированное поражение бронетехники или укрытий противника — 14,5 км в любое время суток и при любой погоде.

Ракета впервые была продемонстрирована на международном форуме «Армия-2021», проходящем в эти дни в подмосковной Кубинке.

Между тем генеральный конструктор «Конструкторского бюро машиностроения» (КБМ) Валерий Кашин заявил, что «изделие 305Э» уже производится серийно. Данная ракета призвана дополнить управляемые ракеты семейства 9М120-1 «Атака» в комплексе вооружения ударных вертолетов, она адаптирована как к Ка-52М, так и к Ми-28НМ. При этом имеется возможность ввести её в комплекс вооружения других вертолётов.

По словам Кашина, ракета уверенно поражает как инженерные цели, так и бронетехнику, включая основные боевые танки.