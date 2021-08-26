На «Армия-2021» компания «Проект Системы» показала систему управления гидромеханической трансмиссией
Компания «Проект Системы» разработала и установила систему управления гидромеханической трансмиссией для гусеничного транспортного вездехода ТМ-140 производства ПАО «Курганмашзавод». Демонстрация системы состоялась на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021».
Международный военно-технический форум «Армия-2021» проходит в Москве в период 22-28 августа 2021 года, в работе выставки традиционно принимают участие и резиденты технопарка «Университетский».
Петр Кукиев, генеральный директор компании-резидента «Проект Системы», поделился подробностями: «Созданная нами система управления гусеничного транспортного вездехода ТМ-140 производства ПАО „Курганмашзавод“ обеспечивает надёжную работу гидромеханической трансмиссии, исключая возможность выхода её из строя вследствие неправильной эксплуатации.
Переключение передач трансмиссии возможно в ручном и автоматическом режимах. Кроме этого, cистема управления информирует оператора о рабочих параметрах двигателя и гидравлической системы вездехода, а также обеспечивает запись и удалённый мониторинг параметров работы. Нам было очень интересно работать над подготовкой решения для такой мощной техники».
Транспортная машина ТМ-140 предназначена для перевозки людей (6 пассажиров) и груза 4 т (3,5 т на платформе и 0,5 т в кабине) в условиях пересеченной местности и бездорожья, с возможностью преодоления водных преград на плаву. При установке различного технологического оборудования ТМ используется в качестве машин специального назначения. Может эксплуатироваться в условиях умеренного климата при температуре окружающего воздуха от — 40 °C до +40°С, преодолевать уклоны и подъемы до 30°.
Для обеспечения комфортных условий работы на машине установлены автономный и жидкостной отопители, кондиционер. При этом низкий уровень шума в кабине достигается за счет применения шумопоглощающих материалов, а также благодаря тому, что двигатель вездехода располагается в отдельном рабочем отсеке.
О компании
Компания «Проект Системы» — резидент технопарка с августа 2020 года. «Проект Системы» — инжиниринговая компания, разрабатывает и внедряет электронные системы управления и мониторинга для различных видов техники и промышленного оборудования.
С 2013 года создает и производит электронные системы и компоненты. Штат компании состоит из высококвалифицированных инженеров.
Основные направления деятельности:
- бортовые системы управления для всех видов мобильной техники,
- шкафы управления для гидравлических станций и промышленного оборудования,
- производство компонентов для управления и диагностики,
- системы сервисного мониторинга и дистанционного управления.
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