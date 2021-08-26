В Волгоградской области растут орошаемые площади

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В Иловлинском районе Волгоградской области завершено строительство мелиоративной системы на площади около 280 гектаров. Участником регионального проекта «Экспорт продукции АПК стало предприятие «Бердиевский элеватор АГРО».

В рамках инвестпроекта установлено насосное оборудование, рассчитанное на одновременный полив шести полей, проложена трубопроводная сеть протяженностью почти 4 км, смонтированы 6 дождевальных машин.

Темпы увеличения орошаемого клина в Волгоградской области составляют порядка 7-8 тысяч га в год. В 2021 году предусмотрено 611 млн рублей на развитие мелиорации, регион намерен ввести в строй более 7,3 тысячи га, из них 1,3 тысячи — в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК». Всего с 2014 года мощность мелиорации по региону выросла более чем на 50% и по итогам 2020 года составила 67,1 тысячи га.