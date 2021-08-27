ООО «СТАН» поставило высокоточное оборудование учебно-производственному комплексу ОДК-УМПО

ООО «СТАН» при поддержке ООО «РТ-Капитал» поставило партию высокоточных обрабатывающих центров учебно-производственному комплексу авиационного кластера Госкорпорации Ростех, открытому на базе ОДК-УМПО. Новое оборудование будет задействовано в обучающих программах подготовки рабочих предприятий авиационной отрасли по работе с современными металлорежущими станками.

В рамках контракта были поставлены 25 пятикоординатных фрезерных обрабатывающих центров серии S500 производства НПО «Станкостроение», расположенного в Республике Башкортостан. Станки предназначены для обработки пресс-форм, штампов, турбин, моноколес и других деталей в пяти осях. Применение данного оборудования позволит создавать сложные изделия «в одно касание»: обработка деталей в нескольких осях за один сеанс увеличивает точность изготовления детали, сокращает время ее изготовления в среднем на 40% и существенно уменьшает себестоимость работ.

«СТАН сегодня является активным участником программ технического перевооружения предприятий, в том числе и в авиастроительной и машиностроительной отраслях. В течение последних двух лет мы поставили и запустили свыше 100 высокоточных станков разного класса для предприятий этих отраслей, в том числе больше 50 единиц оборудования серии S500. Современное металлообрабатывающее оборудование представляет собой технологически сложные комплексы, требующие высокой квалификации рабочих и инженерно-технических кадров. Запуск производственно-учебного комплекса на базе ОДК-УМПО создаст уникальную площадку не только для дуального образования операторов станков, обслуживающего персонала, но и место для конструктивного диалога всех сторон, задействованных в производстве стратегической продукции. Мы особенно горды тем, что наши станки доказали свое качество и надежность, и активно конкурируют с западными аналогами, которые также представлены в новом центре», — отметил генеральный директор ООО «РТ-Капитал» Кирилл Федоров.

На станке могут производиться различные виды обработки: сверление, зенкерование, развертывание отверстий, нарезание резьбы метчиками и фрезами, а также получистовое и чистовое прямолинейное и контурное фрезерование деталей, чистовое растачивание отверстий и канавок в них. Все элементы станка спроектированы с учётом максимального гашения вибраций, что позволяет производить высокоточную обработку.