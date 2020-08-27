Завод имени Седина отмечает 110-летний юбилей выпуском новых станков

Южный завод тяжелого станкостроения (ЮЗТС) — преемник легендарного предприятия и правообладатель его товарного знака — встречает этот день выпуском новых токарно-карусельных станков и обрабатывающих центров для крупнейших заводов Урала и Сибири. В день 110-летия завода завершился общий монтаж станков и идёт их приёмка представителями заказчиков и ОТК.

Становк ЮЗТС на завершающем этапе сборки © vk.com

В эти дни проходит приемка нового заказа специалистами ПАО «ОДК-Кузнецов» — крупнейшего предприятия авиационного и космического двигателестроения. ЮЗТС изготовил карусельный обрабатывающий центр повышенного класса точности. Он предназначен для обработки деталей массой до 25 тонн и диаметром до 2,5 м. В течение года завод должен произвести еще два аналогичных станка для «Кузнецова».

Станок ЮЗТС на завершающем этапе сборки © vk.com

© vk.com

А начиналось все с небольшого завода, который выпускал оборудование для зарождающейся нефтянки. 27 августа 1911 года состоялось официальное открытие машиностроительного и литейного предприятия «Кубаноль». Завод производил оборудование и машины для нефтяной промышленности. В частности, в Екатеринодаре выпускали бурильные машины. Продукция компании продавалась на недавно открытые месторождения нефти на юге, Северном и Южном Кавказе.

С началом Первой мировой войны завод перешел к военному ведомству и освоил производство корпусов для снарядов. Тогда Россия потеряла доступ к иностранным технологиям и станкам. В 1915 году «Кубаноль» выпустила первый российский импортозамещающий токарный станок. Эта дата стала началом работы завода на оборонно-промышленный комплекс страны.

Первые годы советской власти

До 1922 года продукция завода определялась нуждами фронта. Однако параллельно осваивалось и производство для народного хозяйства — краснодарские станкостроители постепенно наладили выпуск насосов для угольных шахт, металлоконструкций, оборудование для сельскохозяйственных машин и кухонных печей.

В первое десятилетие Советского Союза на предприятии активно осваивали производство многих видов промышленных машин — по заказу треста «Грознефть» изготовили первый лоботокарный станок с планшайбой диаметром 2500 мм, затем наладили производство паровых катков для укладки дорог, фрикционных лебедок, камнедробилок, паровых свайных молотов и «дорожных лопат», сейчас известных как бульдозеры.

Примерно в это же время на краснодарском заводе началось производство первых простейших металлорежущих станков. В августе 1937 года впервые в нашей стране был изготовлен одностоечный токарно-карусельный станок.

Война: подъем станков с морского дна и клад с зарплатой

В годы Великой Отечественной войны Завод имени Седина снова перешел на военное положение. Летом 1942 года линия фронта приблизилась к Краснодару. Было принято решение перевести оборудование и работников в Новороссийск для дальнейшей эвакуации морским путем в Батуми. Однако первый же выделенный под эти цели теплоход «Седов» был потоплен с частью погруженной продукции.

Руководство завода вместе с сотрудниками эвакуировалось пешком. Группа работников вместе с директором предприятия Фоменко выдвинулась в горы, чтобы присоединиться к партизанам. Вместе с личными вещами Фоменко нес небольшой портфель, в котором находились забранная в бухгалтерии при уходе с завода наличная сумма денег — 87670 рублей, гербовая печать и банковская чековая книжка. В районе станицы Калужской Фоменко отделился от группы и в неприметном месте закопал портфель.

Когда в 1943 году враг был выбит с Кубани, заводчане вернулись и начали восстанавливать производство практически с нуля: отступая, неприятель разрушил цеха и все оборудование. Тогда и решили достать утонувшие станки со дна новороссийского порта. Это удалось сделать, и вскоре восстановленные станки уже работали.

Ближе к 1 мая 1943 года положение на заводе ухудшилось. Люди работали чуть ли не круглыми сутками, плохо питались и не получали ни копейки. Ждать денег из Москвы было долго, а возможно, и бессмысленно. Тогда директор Фоменко вспомнил про клад с зарплатой. Не без труда найдя тайник, он выдал рабочим зарплату и премии к Первомаю.

Расцвет завода

После войны завод долго восстанавливали. Всеобщими усилиями предприятие удалось не только вернуть к былому уровню, но и значительно расширить. Был построен новый цех, а с 1950-х годов началось бурное развитие технологий.

Еще в 1948 году, используя привезенные из Германии архивы конструкторских наработок, и на базе еще довоенного собственного опыта было разработано Техническое задание на проектирование новой линейки продукции, состоящей из четырех моделей двухстоечных карусельных станков второго поколения с диаметром обрабатываемых деталей 1600, 2000, 2500 и 3200 мм.

В 1952 году введен в эксплуатацию корпус № 2. Разработан станок модели 1557, предназначенный для обработки деталей диаметром до 3200 мм, высотой до 1500 мм и массой до 10 тонн.

В сентябре 1967 года на Заводе имени Седина был выпущен 10-тысячный станок. А в 1975 году был создан первый в Советском Союзе и один из первых в мире станок с числовым программным управлением (ЧПУ) — то есть фактически на компьютерном управлении. Это положило начало эре цифровизации станков. К концу 1980-х завод стал крупнейшим станкостроительным предприятием Советского Союза и поставлял десятки тысяч станков в 65 стран мира.

В 1980 году инженеры-сединцы разработали токарно-карусельный станок с ЧПУ модели 1А525МФ3, который повышает производительность труда в 2,6 раза, а точность обработки — на 40-50%. Грянувшая в середине 1980-х перестройка, а затем и развал Союза надолго похоронили амбициозные планы краснодарских станкостроителей.

Новейшая история: Возрождение под новым именем

В марте 2016 года на базе завода имени Г. М. Седина было образовано новое предприятие — ООО «Южный завод тяжелого станкостроения». Произошло это при поддержке администрации Краснодарского края и федеральных властей. Компания собрала в свои ряды специалистов бывшего завода. Коллектив ЮЗТС, таким образом, является преемником сединской инженерной школы.

Сегодня ЮЗТС входит в ТОП-10 предприятий отрасли и в перечень системообразующих компаний региона. Завод производит станки и обрабатывающие центры, используемые во многих отраслях промышленности, включая энергомашиностроение, атомное машиностроение, авиастроение и металлургию.

ЮЗТС продолжает набирать обороты. Постоянно увеличивается количество работников. В 2020 году их численность составила 150 человек. В цехах идёт установка нового оборудования для увеличения мощностей. Инженерными подразделениями ведутся проработки новых конструкторских решений.

Предприятие сотрудничает с заказчиками как на российском рынке, так и за рубежом. Продукция ЮЗТС востребована на Урале, в Сибири, в Центральной России, а также на Кубе, в Латвии, Казахстане, Венгрии и Белоруссии.

В эти дни проходит приемка нового заказа специалистами ПАО «ОДК-Кузнецов» — крупнейшего предприятия авиационного и космического двигателестроения. ЮЗТС изготовил карусельный обрабатывающий центр повышенного класса точности. Он предназначен для обработки деталей массой до 25 тонн и диаметром до 2,5 м. В течение года завод должен произвести еще два аналогичных станка для «Кузнецова».

— Ни один завод в стране в настоящее время не имеет технической базы для изготовления столь сложного оборудования, — отмечают в пресс-службе ЮЗТС. — Поэтому мы были единственными участниками тендера.

«ОДК-Кузнецов» является монополистом в производстве двигателей для носителей «Союз» и «Союз-2». Оборудованием завода была оснащена ракета, которая вывела на орбиту корабль «Восток» с Гагариным в 1961 году.

В начале июля этого года на промышленной выставке «Иннопром» была достигнута договоренность о поставке оборудования на сумму более 440 млн рублей на Красноярский машиностроительный завод. Для заказчика будет изготовлено два токарно-карусельных станка с числовым программным управлением и крупногабаритный обрабатывающий центр серии VC32 Gantry Machine.

На изготовление центров серии VC32 Минпромторг РФ выдал ЮЗТС соответствующее заключение, подтверждающее, что продукция завода отвечает всем требованиям и стандартам станкостроения, принятым в России.

Весной 2021 года благодаря созданию модели VC32 Gantry Machine ЮЗТС стал лауреатом краевого конкурса в области качества «Сделано на Кубани». Конструкция представляет собой токарно-фрезерно-расточный центр весом более 80 тонн и длиной более 11 метров. Он оснащен пятиосевой системой ЧПУ и заменяет сразу несколько станков. Центр предназначен для высокоточной обработки крупногабаритных деталей особо сложной формы, используемых в авиакосмической промышленности, энергомашиностроении, атомной энергетике и других отраслях.

Сейчас в производстве находится более 20 тяжёлых станков и обрабатывающих центров. По сообщению пресс-службы ЮЗТС, за 2019 год выручка завода выросла на 270%, за 2020 год — на 300%. План на 2021 год — вырасти еще на 60%. В ближайшее время завод намерен занять четвертую часть рынка тяжелого станкостроения в РФ.

Видео «ЮЗТС 2021 — Заводу им. Седина 110 лет»: ©Видео с youtube.com